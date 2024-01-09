Росіянам буде не солодко: як війна проти України виснажує економіку РФ

Як зазначають експерти, взаємозв'язок між військовими витратами, нестачею робочої сили і зростанням зарплати створив ілюзію благополуччя, але вона не зможе триматися довго.

Related video

Рекордні державні видатки дозволили російській економіці випередити в показниках зростання світову економіку. Але це не означає, що економіка країни-агресора стрімко розвивається. Про це пише Foreign Affairs.

Важливо

"Не готувалися до такої війни": чи перевела РФ економіку на "військові рейки" (відео)

Як ідеться в публікації, Кремль, у спробах будь-що-будь профінансувати війну проти України, виснажує ресурси рештою економіки країни. Тому у глави Кремля є три виклики: фінансувати війну проти України, підтримувати рівень життя населення і захищати макроекономічну стабільність

"Досягнення першої та другої цілей потребуватиме великих витрат, що сприятиме інфляції і, таким чином, перешкоджатиме досягненню третьої мети", — вважають автор статті.

Зазначається, що прибуток від нафти і газу, вміле управління фінансами з боку російської влади і слабке застосування західних обмежень допомогло Москві стабілізувати ситуацію в економіці. Але вони маскують зростаючий дисбаланс. У статті також йдеться про те, що російська промисловість трансформувалася, оборонний сектор тепер помітно випереджає цивільні галузі.

Тим часом військові витрати РФ перевищили соціальні вперше з часів розпаду СРСР. Росія збирається витратити у 2024 році близько третини свого бюджету на оборонні витрати. Соціальні витрати, серед яких пенсія і пільги, складуть близько п'ятої частини бюджету.

"Військовий сектор отримує непропорційно високе державне фінансування, а також забирає робочу силу, що призводить до аномально низького рівня безробіття у 2,9%", — пише видання.

Вказується, що взаємозв'язок між військовими витратами, нестачею робочої сили і зростанням заробітної плати створив ілюзію благополуччя, але вона навряд чи протримається довго. Російські компанії вже підвищують зарплати на тлі нестачі робочої сили або вимагають більше грошей від конкурентів в інших секторах.

Крім того, інфляція — ще одна проблема, яка в майбутньому матиме серйозний вплив на економіку РФ. Так, її рівень уже перевищив 7%, тому Центробанк РФ намагається підтримувати процентні ставки на рівні 16%.

"Російська економіка перебуває під більшою загрозою, ніж показує статистика зростання, і майбутні вибори можуть спровокувати подальші доленосні рішення, які можуть загострити довгострокові виклики, якщо Володимир Путін вирішить купити лояльність виборців. Перегрів — часто провісник рецесії", — йдеться в матеріалі.

Важливо

Поблажок не буде: чому економіка Росії й далі страждатиме через війну в Україні

Тим часом Росія не збирається відмовлятися від ідеї завоювати Україну. Так, президент РФ Володимир Путін 14 грудня 2023 року заявив, що російська армія продовжить бойові дії, оскільки українська влада продовжує симпатизувати нацистам. Також 13 жовтня повідомлялося, що Росії стає дедалі важче утримувати свою армію і найближчим часом економіка може впасти ще на 25%.