Поблажок не буде: чому економіка Росії й далі страждатиме через війну в Україні

Також у Європі знову заявили, що рішуче засуджують агресивну війну Росії проти України.

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Рада Європейського Союзу 20 липня зібралася на засідання, під час якого було вирішено продовжити ще на півроку санкції проти окремих секторів економіки Росії, включно з нафтовим ембарго. Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Тобто тепер міжнародні обмеження діятимуть щонайменше до 31 січня 2024 року. Маються на увазі санкції, які з'явилися ще 2014 року, у відповідь на анексію Криму і розпалювання Росією війни на українському Донбасі. Дію санкцій було розширено в лютому 2022 року, коли Москва почала повномасштабну війну проти України.

Отже, проти Росії продовжать діяти:

обмеження у сферах торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту і предметів розкоші;

заборона на імпорт і транспортування сирої нафти, що перевозиться морем, і низки нафтопродуктів із Росії до ЄС;

відключення кількох російських банків від SWIFT;

призупинення мовної діяльності та дії ліцензій кількох підтримуваних Кремлем ЗМІ;

обмеження на економічні відносини з окупованим Кримом і непідконтрольними уряду України районами Донецької та Луганської областей;

індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів і обмеження на поїздки) щодо широкого кола фізичних і юридичних осіб;

заходи, покликані зміцнити здатність ЄС протидіяти обходу санкцій.

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"Рада ЄС знову заявляє про те, що рішуче засуджує агресивну війну Росії проти України, яка являє собою явне порушення Статуту ООН, і нагадує про незмінну підтримку Європейським Союзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і її невід'ємного права на самооборону в умовах російської агресії", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, 21 червня посли Євросоюзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. У Європейській комісії вважають, що це дасть змогу посилити боротьбу з обходом санкцій і заблокувати можливість отримання товарів, що підлягають обмеженням.

А 19 травня стало відомо про домовленості "Великої сімки" заборонити імпорт алмазів, міді, алюмінію та нікелю з РФ. Обмеження явно зменшують військову міць Москви, впевнений прем'єр Британії Ріші Сунак.