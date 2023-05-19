"Велика сімка" заборонила весь імпорт алмазів, алюмінію, нікелю та міді з Росії

Російська Федерація отримувала щороку на імпорті алмазів до $2 млрд. G7 оголосила нові санкційні заходи, щоб допомогти Україні здобути перемогу над Росією.

Related video

Країни G7 ("Велика сімка") вирішили ухвалити рішення щодо заборони всього імпорту алмазів, міді, алюмінію та нікелю з РФ. Про це повідомив британський премʼєр-міністр Ріші Сунак в Twitter.

Він зазначив, що важливо забезпечити перемогу України. Це дуже для важливо глобального миру, тому до Росії й застосовуються суворі заходи.

"Санкції мають явний вплив на приниження воєнних зусиль Путіна", — пояснив він.

Реалізація природних ресурсів надає Росії можливість отримувати значні кошти. Як повідомляли у Мінекономіки України, на імпорті каучуку та алмазів Російська Федерація щороку заробляла до $2 млрд.

Представники українського уряду вважають, що формування глобальних підходів на рівні G7 дозволить підірвати економічний вплив РФ, яка веде агресивну війну. Також серед пріоритетів щодо запровадження санкційних механізмів залишається фінансова галузь, російські пропагандисти, банки, які займаються обслуговуванням ВПК Росії, а також металургійна промисловість. Не виключене й посилення візових обмежень для прихильників режиму агресора.

Важливим питанням залишається виявлення та запобігання обходу санкцій. Відповідна робота Кабміну та урядами союзників щодо протидії цьому триває.

Нагадаємо, 15 травня у Білому домі заявили, що санкції проти Росії суттєво обмежують діяльність ВПК РФ та поступово руйнують її економіку. У США вважають, якщо економіка РФ не була повністю зруйнована за останній рік, вона все ж таки суттєво постраждала. Це спонукало кремлівське керівництво до надмірних фінансових витрат, зокрема з метою зміцнення рубля, проте такі радикальні заходи не можуть діяти тривалий час.

Також у березні 2022 року президент США заборонив імпорт традиційних російських продуктів у зв'язку з вторгненням в Україну. У п'ятницю, 11 березня, президент США Джо Байден анонсував заборону на імпорт російського алкоголю та морепродуктів. У відповідь Кремль звинуватив Вашингтон в економічній війні.