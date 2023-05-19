"Большая семерка" запретила весь импорт алмазов, алюминия, никеля и меди из России

Российская Федерация получала ежегодно на импорте алмазов до $2 млрд. G7 объявила новые санкционные меры, чтобы помочь Украине одержать победу над Россией.

Related video

Страны G7 ("Большая семерка") решили принять решение о запрете всего импорта алмазов, меди, алюминия и никеля из РФ. Об этом сообщил британский премьер-министр Риши Сунак в Twitter.

Он отметил, что важно обеспечить победу Украины. Это очень важно для глобального мира, поэтому к России и применяются строгие меры.

"Санкции оказывают явное влияние на унижение военных усилий Путина", — пояснил он.

Реализация природных ресурсов дает России возможность получать значительные средства. Как сообщалось в Минэкономики Украины, на импорте каучука и алмазов Российская Федерация ежегодно зарабатывала до $2 млрд.

Представители украинского правительства считают, что формирование глобальных подходов на уровне G7 позволит подорвать экономическое влияние РФ, ведущей агрессивную войну. Также среди приоритетов введения санкционных механизмов остается финансовая отрасль, российские пропагандисты, банки, занимающиеся обслуживанием ВПК России, а также металлургическая промышленность. Не исключено и усиление визовых ограничений для поклонников режима агрессора.

Важным вопросом остается выявление и предотвращение обхода санкций. Соответствующая работа Кабмина и правительствами союзников по противодействию этому продолжается.

Напомним, 15 мая в Белом доме заявили, что санкции против России существенно ограничивают деятельность ВПК РФ и постепенно разрушают ее экономику. В США считают, что если экономика РФ не была полностью разрушена за последний год, она все же существенно пострадала. Это подвигло кремлевское руководство к чрезмерным финансовым затратам, в частности с целью укрепления рубля, однако такие радикальные меры не могут действовать длительное время.

Также в марте 2022 г. президент США запретил импорт традиционных российских продуктов в связи с вторжением в Украину. В пятницу, 11 марта, президент США Джо Байден анонсировал запрет на импорт российского алкоголя и морепродуктов. В ответ Кремль обвинил Вашингтон в экономической войне.