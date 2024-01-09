Россиянам будет не сладко: как война против Украины истощает экономику РФ

Как отмечают эксперты, взаимосвязь между военными расходами, нехваткой рабочей силы и ростом зарплаты создала иллюзию благополучия, но она не сможет держаться долго.

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Рекордные государственные расходы позволили российской экономике опередить в показателях роста мировую экономику. Но это не означает, что экономика страны-агрессора стремительно развивается. Об этом пишет Foreign Affairs.

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Как сказано в публикации, Кремль, в попытках во что бы то ни стало профинансировать войну против Украины, истощает ресурсы остальной экономикой страны. Поэтому у главы Кремля есть три вызова: финансировать войну против Украины, поддерживать уровень жизни населения и защищать макроэкономическую стабильность

"Достижение первой и второй целей потребует больших затрат, что будет способствовать инфляции и, таким образом, препятствовать достижению третьей цели", — считают автор статьи.

Отмечается, что прибыль от нефти и газа, умелое управление финансами со стороны российских властей и слабое применение западных ограничений помогло Москве стабилизировать ситуацию в экономике. Но они маскируют растущий дисбаланс. В статье также говорится о том, что российская промышленность трансформировалась, оборонный сектор теперь заметно опережает гражданские отрасли.

Тем временем военные расходы РФ превысили социальные впервые со времен распада СССР. Россия собирается потратить в 2024 году около трети своего бюджета на оборонные расходы. Социальные расходы, среди которых пенсия и льготы, составят около пятой части бюджета.

"Военный сектор получает непропорционально высокое государственное финансирование, а также забирает рабочую силу, что приводит к аномально низкому уровню безработицы в 2,9%", — пишет издание.

Указывается, что взаимосвязь между военными расходами, нехваткой рабочей силы и ростом заработной платы создала иллюзию благополучия, но она вряд продержится долго. Российские компании уже повышают зарплаты на фоне нехватки рабочей силы или требуют больше денег от конкурентов в других секторах.

Кроме того, инфляция — еще одна проблема, которая в будущем окажет серьезное влияние на экономику РФ. Так, ее уровень уже превысил 7%, поэтому Центробанк РФ пытается поддерживать процентные ставки на уровне 16%.

"Российская экономика находится под большей угрозой, чем показывает статистика роста, и предстоящие выборы могут спровоцировать дальнейшие судьбоносные решения, которые могут обострить долгосрочные вызовы, если Владимир Путин решит купить лояльность избирателей. Перегрев — часто предвестник рецессии", — говорится в материале.

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Тем временем Россия не собирается отказываться от идеи завоевать Украину. Так, президент РФ Владимир Путин 14 декабря 2023 года заявил, что российская армия продолжит боевые действия, поскольку украинская власть продолжает симпатизировать нацистам. Также 13 октября сообщалось, что России становится все тяжелее содержать свою армию и в ближайшее время экономика может упасть еще на 25%.