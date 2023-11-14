"Не готовились к такой войне": перевела ли РФ экономику на "военные рельсы" (видео)

Эксперт Михаил Самусь отметил, что сейчас боеприпасная отрасль Российской Федерации не справляется с теми потребностями, которые выдвигаются интенсивностью боевых действий. А 100 ракет в месяц — "это уже ничего".

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Россияне осуществляют более мощное бюджетирование тех отраслей, которые нужны для укомплектования Вооруженных сил, однако это не "военные рельсы". Такое мнение в интервью для Фокуса высказал Михаил Самусь, директор сети новых геополитических исследований.

"Это просто больше фокусировка инвестиций в оборонно-промышленные отрасли", — отметил эксперт.

По его словам, сейчас боеприпасная отрасль Российской Федерации не справляется с теми потребностями, которые выдвигаются интенсивностью боевых действий.

Самусь отметил, что в начале полномасштабной войны россияне использовали по 70 тысяч боеприпасов в день.

"Это они подняли такую планку, когда они имеют потери в танках десятками каждый день или артиллерийских систем каждый день. Поэтому их надо действительно много выпускать", — отмечает эксперт.

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Кроме того, как заявил спикер, на то, что боеприпасная отрасль РФ не может справиться со своими же потребностями указывает и то, что россияне пытаются "наскрести" помощь из так называемых стран-союзников.

Также Самусь отметил, что у России сейчас есть много ресурсов, однако они не готовились к такой войне.

"Поэтому сейчас "с колес" пытаются это все сделать, но я не скажу, что это получается у них очень успешно", — говорит эксперт.

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Михаил Самусь отметил, что сейчас у россиян не налажено серийное производство военной техники, которая бы удовлетворила потребности фронта.

"На самом деле чем они занимались — это доставали с баз хранения танки, бронетехнику, артиллерийские системы и пытались их привести в порядок и отправить на фронт", — говорит директор сети новых геополитических исследований.

Кроме того, эксперт заявил, что исходя из "канонов проведения современной воздушно-наземной наступательной операции, ракетных сил у оккупантов уже недостаточно".

"Если представим, что сейчас открывается еще один фронт для России, например Китай, то у них ракет фактически нет. 100 ракет в месяц при войне такой интенсивности — это уже ничего", — добавил Самусь.

Напомним, также Михаил Самусь рассказал, что главной стратегической целью российской армии в 2024 году является максимальная оккупация Донбасса и сдерживание продвижения Сил обороны Украины на южном направлении.