"Не готувалися до такої війни": чи перевела РФ економіку на "військові рейки" (відео)

Експерт Михайло Самусь зазначив, що нині боєприпасова галузь Російської Федерації не справляється з тими потребами, які висуваються інтенсивністю бойових дій. А 100 ракет на місяць — "це вже нічого".

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Росіяни здійснюють більш потужне бюджетування тих галузей, які потрібні для укомплектування Збройних сил, однак це не "військові рейки". Таку думку в інтервʼю для Фокусу висловив Михайло Самусь, директор мережі нових геополітичних досліджень.

"Це просто більше фокусування інвестицій в оборонно-промислові галузі", — зазначив експерт.

За його словами, нині боєприпасова галузь Російської Федерації не справляється з тими потребами, які висуваються інтенсивністю бойових дій.

Самусь зазначив, що на початку повномасштабної війни росіяни використовували по 70 тисяч боєприпасів на день.

"Це вони підняли таку планку, коли вони мають втрати в танках десятками кожного дня або ж артилерійських систем кожного дня. Тому їх треба дійсно багато випускати", — наголошує експерт.

Росія просить військову допомогу в союзників

Окрім того, як заявив спікер, на те, що боєприпасова галузь РФ не може впоратись зі своїми ж потребами вказує й те, що росіяни намагаються "нашкребти" допомогу з так званих країн-союзників.

Також Самусь наголосив, що у Росії нині є багато ресурсів, проте вони не готувалися до такої війни.

"Тому зараз "з коліс" намагаються це все зробити, але я не скажу, що це виходить у них дуже успішно", — каже експерт.

Чи змогли росіяни за 2023 рік пристосуватися до військових дій

Михайло Самусь зазначив, що нині у росіян не налагоджене серійне виробництво військової техніки, яка б задовільнила потреби фронту.

"Насправді чим вони займалися — це діставали з баз зберігання танки, бронетехніку, артилерійські системи та намагалися їх привести до ладу і відправити на фронт", — каже директор мережі нових геополітичних досліджень.

Окрім того, експерт заявив, що виходячи з "канонів проведення сучасної повітряно-наземної наступальної операції, ракетних сил в окупантів уже недостатньо".

"Якщо уявимо, що зараз відкривається ще один фронт для Росії, наприклад Китай, то у них ракет фактично немає. 100 ракет на місяць при війні такої інтенсивності — це вже нічого", — додав Самусь.

Нагадаємо, також Михайло Самусь розповів, що головною стратегічною метою російської армії у 2024 році є максимальна окупація Донбасу і стримування просування Сил оборони України на південному напрямку.