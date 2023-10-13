Экономика упадет на 25%: России становится все тяжелее содержать свою армию, — Telegraph

По словам экономиста Эндою Лилико, экономики, которые находятся в состоянии войны, часто находят способ продержаться дольше, чем можно подумать. К примеру, за счет секторов, связанных с оборонной промышленностью.

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В конечном итоге экономические последствия санкций и войны окажутся весьма негативными для России. Так, ее экономика может сократиться от 20 до 25%. Об этом написал экономист Эндрю Лилико в своем материале для The Telegraph.

По словам эксперта, российская экономика не входит в первую десятку крупнейших в мире. Санкции Запада действительно имели весьма заметный эффект. Инфляция в России резко выросла сразу после начала войны с менее 10% до примерно 18%. Всего Кремль потерял более 100 млрд долларов из-за нефтяных санкций.

Лилико отметил, что экономики, которые находятся в состоянии войны, часто находят способ продержаться дольше, чем можно подумать. К примеру, за счет секторов, связанных с оборонной промышленностью. Также РФ помог недавний рост цен на нефть в связи с событиями в Израиле.

Однако, как экономист сообщил, что в конце концов санкции и большие затраты на армию могут очень негативно отразиться на экономике РФ.

"У россиян есть недавний опыт чрезмерного военного расширения, ведущего к экономическому коллапсу. Советский Союз позднего периода тратил от 12 до 17% ВВП на свою армию в 1980-х годах", — написал Лилико.

Он отметил, что российские военные расходы еще не достигли такого уровня, но если война затянется и дополнительная мобилизация окажется необходимой, РФ может быстро оказаться в очень плохой ситуации.

Напомнми, что СМИ сообщали, что почему России выгодно обесценивание собственной валюты. Падающий рубль, возможно, в будущем и потянет на дно экономику страны-агрессора, но сейчас девальвация, наоборот, позволяет Кремлю зарабатывать и финансировать войну против Украины.