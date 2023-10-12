США впервые ввели санкции против обходивших ценовой потолок на нефть из РФ: о ком речь

Под ограничения американского Минфина попали две компании, которые покупали "черное золото" по более высокой цене.

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Соединенные Штаты Америки впервые ввели санкции в ответ на обход ценовых ограничений против российской нефти. Об этом стало известно 12 октября 2023 года из сообщения санкционного подразделения Минфина страны (OFAC).

Известно, что санкции коснулись судоходных компаний Lumber Marine SA из ОАЭ и турецкой Ice Pearl Navigation Corp. Отмечается, что первую заподозрили в перевозке российской нефти арктического сорта Novy Port на танкере SCF Primorye по цене 75 за баррель. Позже эта информация была подтверждена. А в собственности у турецкой компании есть танкер Yasa Golden Bosphorus, который перевозил нефть марки ESPO по цене в 80 долларов за баррель. Примечательно, что оба судна при этом пользовались услугами американских компаний.

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"Сегодняшнее решение демонстрирует нашу постоянную приверженность сокращению ресурсов России для ее войны против Украины и соблюдению ограничения цен", — рассказал заместитель министра финансов США Уолли Адеем.

Из-за санкций этим компаниям будет намного сложнее участвовать в мировой торговле "черным золотом".

Отметим, что нефтяное эмбарго на морские поставки нефти из России в ЕС вступило в силу с 5 декабря 2022 года. Потолок цен на российскую нефть был установлен на уровне 60 долларов за баррель. При этом на фоне ограничений страна-агрессор начала активнее сотрудничат с ОАЭ, чтобы сбывать в этой стране энергоресурсы. Кроме того россиянам удалось создать теневой флот, который обходил международные санкции и доставлял российскую нефть покупателям по всему миру.

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Тем временем ни США, ни страны G7 не видят беспокойства из-за российской нефти и не собираются пересматривать цены на нее. Однако некоторые европейские страны импортируют все большие объемы "черного золота" именно из РФ.

При этом 26 сентября США ввели новые санкции против российских компаний, связанных с ВПК. Под ограничения попал крупнейший производитель титана в РФ.