"Реалистичный срок для отмены": Болгария хочет на год отложить отказ от российской нефти

По словам министра экономики Богдана Богданова, введение запрета на ввоз российской нефти на предусмотренный пока 30-дневный срок приведет к скачку цен на топливо.

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Члены экономического комитета парламента Болгарии приняли решение о поэтапном введении в действие закона об отказе от использования российской нефти, начиная с 1 октября 2024 года, вместо предложенного 30-дневного срока. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Две недели назад экономический комитет внес в первом чтении законопроект, который предусматривал отказ от использования российской нефти в течение 30 дней.

Однако, в своем выступлении перед комиссией, министр экономики Богдан Богданов заявил, что введение запрета на импорт российской нефти в течение предусмотренных 30 дней может вызвать резкое повышение цен на топливо.

"Реалистичный срок для отмены отступления — это 12 месяцев, или 1 октября 2024 года. При 30-дневном сроке риски высоки. Я не могу точно предсказать, какими будут цены, но они вырастут значительно, и появятся возможности для спекуляций и, возможно, даже дефицит топлива", — заявил министр.

Это решение включено во второе чтение законопроекта, который предлагает отменить отступление нашей страны от использования российской нефти, но окончательное решение будет принято на пленарном заседании.

Напомним, что с 5 декабря действует потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ограничения были введены странами Евросоюза, "Большой семеркой" (G7) и Австралией, из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

Также Фокус разбирался, как изменится стоимость российской нефти и какими будут последствия обвала цен после введения антироссийских санкций со стороны ЕС и других стран.