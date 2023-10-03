Подкупила скидками: Россия зарабатывает на нефти благодаря союзнику в Азии, — Bloomberg

По итогам сентября объемы поставок нефти из России в Индию были на уровне 1,78 млн баррелей в сутки, при этом у Москвы есть возможность продавать своему союзнику еще больше нефти.

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Поставки российской нефти в Индию в сентябре 2023 года выросли на 15% после семимесячного минимума в августе. Все благодаря большим запасам и скидкам, сообщает агентство Bloomberg.

Так, по словам аналитика компании Kpler SAS Виктора Катона, в первый месяц осени объемы поставок из России были на уровне 1,78 млн баррелей в сутки. Он отметил, что поставки нефти из РФ в Индию, скорее всего, будут оставаться высокими и в дальнейшем.

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Катона объяснил, что есть у РФ есть много возможностей для наращивания нефтяных поставки в Индию, поскольку запрет на экспорт дизельного топлива означает, что нефтеперерабатывающие заводы страны сократят объемы переработки. Как итог — еще больше нефти Москва сможет продавать другим странам.

Как сообщает Bloomber, Индия чаще всего покупает эталонную российскую нефть марки Urals, и делает это со скидкой в четыре долларов за баррель к Brent. Поэтому "черное золото" РФ является для Индии более выгодным, нежели нефть с Ближнего Востока. По мере увеличения доступности российской нефти экспортеры могут предложить еще большие скидки в будущем.

При этом поставки из Ирака, второго по величине поставщика нефти в Индию, в сентябре выросли на 9,4% по сравнению с предыдущим месяцем до 934 тысяч баррелей в день, а вот поставки из Саудовской Аравии, третьего по величине поставщика, рухнули на 41% — до 491 тысячи баррелей в день.

Напомним, с 5 декабря действует потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ограничения были введены странами Евросоюза, "Большой семеркой" (G7) и Австралией, из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

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Но РФ научилась обходить ограничения G7 на значительную долю экспорта нефти и зарабатывать на реализации этого энергоресурса. Так, Financial Times 25 сентября писало, что Россия создала так называемый "темный флот" нефтяных танкеров, способных работать без западного страхования и других услуг.

Также 12 сентября чешское издание Hospodarske Noviny сообщало, что страна увеличивает закупки российской нефти, хотя с 2022 года ЕС запретил импорт нефти из России. Впрочем, Чехия пользуется важным исключением — страна получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба".