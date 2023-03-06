Нашли нового союзника: Россия поставляет крупные партии нефти в ОАЭ

Арабские страны Персидского залива недовольны давлением США, которые требовали от них изолировать РФ и добывать больше нефти, поэтому соглашаются на сотрудничество со страной-агрессором.

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Россия все теснее сотрудничает с Объединенными Арабскими Эмиратами для продажи своих энергоносителей после того, как западные санкции фактически заблокировали для РФ европейский рынок для сбыта нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, с ноября 2022 года около 1,5 млн баррелей российской нефти было отправлено в ОАЭ.

"Совершенно неизвестно, когда ОАЭ начали импортировать российскую нефть, но данные отслеживания танкеров указывают на то, что объемы выросли после вторжения России в Украину", — сказано в материале.

Отмечается, что в Кремле продолжают работать над улучшением сотрудничества с ведущими производителями нефти в Персидском заливе, такими как Саудовская Аравия и ОАЭ. Арабские страны Персидского залива недовольны давлением США, которые требовали от них изолировать РФ и добывать больше нефти, поэтому соглашаются на сотрудничество со страной-агрессором.

Так, например, Саудовская Аравия импортирует значительное количество российского мазута для сжигания на своих электростанциях, высвобождая больше сырой нефти для экспорта. Тем временем у России появился новый рынок для сбыта как нефти, так и нефтепродуктов, хоть и по сниженным ценам.

РФ расколола глобальный рынок нефти надвое

Пока Европа отказывается от российских энергоносителей, импортеры из Азии продолжают заключать сделки с РФ. Например, Китай в среднем за минувший год увеличил импорт российской нефти до 1,9 млрд баррелей в сутки — на 19% больше, чем годом ранее, по данным Международного энергетического агентства.

Поставки в Индию увеличились в 9 раз, до 900 000 баррелей в день. Поставки нефти в Индию и Китай были рекордными в январе. При этом, по информации издания CNN, российскую нефть, несмотря на санкции, продолжают получать импортеры со всего мира. И даже те, кто внимательно следит за поставками, не могут точно сказать, кто же эти загадочные поставщики российского "черного золота"

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам Bloomberg, РФ отправляет свою нефть на хранение в Африку, поскольку китайского и индийского рынков России не хватает, чтобы распродать всю добываемую нефть.

Как сообщалось, война в Украине продолжать разорять российскую экономику, и к 2026 году она потеряет 190 миллиардов долларов.