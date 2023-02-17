Экономика РФ в ближайшие три года потеряет 190 миллиардов из-за войны, — Bloomberg

Аналитики издания отметили, что падение российской экономики еще сильнее, чем во времена пандемии Covid-19, а в будущем оно только усугубится.

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Война в Украине продолжать разорять российскую экономику, и к 2026 году она потеряет 190 миллиардов долларов. Об этом сообщает портал Bloomberg Economics.

Несмотря на то, что краха российской экономики после 24 февраля не случилось, она постепенно начала переключаться в режим выживания, как отмечают аналитики агентства. Если так пойдет и дальше, тогда российский ВВП к 2026 году будет на 190 миллиардов меньше, нежели в мирное время. Это сопоставимо с ВВП Венгрии.

[ + – ] Российская экономика продолжает страдать от действий Путина Фото: Bloomberg

Снижение возможностей экономики РФ усилилось в конце прошлого года, и портал Bloomberg пишет, что тогда ВВП сократился на 4,6% в годовом выражении, и это самое резкое падение со времен пандемии Covid-19.

"В течение 2023 года на 0,5 процентных пункта может сократиться рост частного сектора. Причина — в отправке мужчин с предприятий на войну. Еще сильнее война скажется на демографии: население трудоспособного возраста в России может уменьшиться на 6,5% в течение следующего десятилетия", — говорится в сообщении.

Все это является результатом долгосрочного действия международных санкций, которые Запад начал вводить в отношении Кремля после 24 февраля прошлого года.

16 февраля издание The Bell сообщало, что в РФ хотят увеличить налоги для бизнеса, чтобы пополнять бюджет на фоне дефицита. Вся экономика РФ в таком случае вынуждена будет в 2023 году доплатить 1,8 триллиона рублей налога на прибыль.

Ранее Фокус писал, что дефицит государственного бюджета в России по итогам января 2023 года зафиксирован на уровне 1,76 трлн рублей, или почти $25 млрд.