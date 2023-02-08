Цена войны: в РФ хотят налоги для бизнеса, чтобы пополнять бюджет на фоне дефицита, - СМИ

По информации российских журналистов, еще в декабре 2022 Минфин и Федеральная налоговая служба предложили бизнесу "задним числом" доплатить налог на прибыль за 2022 год с положительной курсовой разницы. Таким образом вся экономика РФ в таком случае вынуждена будет в 2023 году доплатить 1,8 триллиона рублей налога на прибыль.

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В России по итогам первого уже месяца зимы 2023 года появился рекордный дефицит бюджета, поскольку нефтегазовые доходы снизились, а военные — увеличились. Власти страны-агрессора уже пытаются решить эту проблему и предлагают прибавить к 20%-му налогу на прибыль местных компаний еще 0,5 процентных пункта, сообщает издание The Bell.

Отмечается, что идея возникла после того, как в Кремле предложили Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) пополнить федеральный бюджет на 200-250 миллиардов рублей. По данным журналистов, еще в декабре 2022 года Минфин и Федеральная налоговая служба предложили бизнесу "задним числом" доплатить налог на прибыль за 2022 год с положительной курсовой разницы. В РСПП подсчитали, вся экономика в таком случае вынуждена будет в 2023 году доплатить 1,8 триллиона рублей налога на прибыль, из которых почти 270 миллиардов рублей пойдут в федеральный бюджет.

По информации The Bell, после того как, как российские войска вторглись в Украину, а курс рубля упал, власти РФ разрешили компаниям с 2022 по 2024 год не учитывать при уплате налога на прибыль положительную курсовую разницу до того, как они не погасят кредит в валюте или закроют валютный депозит.

Но после того, как курс рубля стал укрепляться, региональные бюджеты остались без серьезной статьи дохода, которые поступали от крупных экспортеров.

Ранее Фокус писал, что дефицит государственного бюджета в России по итогам января 2023 года зафиксирован на уровне 1,76 трлн рублей, или почти $25 млрд. Доходы, если сравнивать с 2022 годом, снизились на 35%, тогда как расходы увеличились на 59%.

Отметим, что в федеральном бюджете России на 2023 год заложен дефицит в размере 2,9 трлн рублей. То есть значимая часть дефицита сформирована уже в первый месяц 2023 года.

Также сообщалось, что в России может появиться единовременный сбор, которым обложат производителей удобрений и угля, чтоб покрыть бюджетные расходы на войну с Украиной. В постановлении правительства эти экономические меры называются частью "мобилизации доходов". При этом в 2022