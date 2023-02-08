Ціна війни: у РФ хочуть збільшити податки для бізнесу, щоб поповнювати бюджет на тлі дефіциту, — ЗМІ

За інформацією російських журналістів, ще в грудні 2022 року Мінфін і Федеральна податкова служба запропонували бізнесу "заднім числом" доплатити податок на прибуток за 2022 рік з позитивної курсової різниці. Таким чином вся економіка РФ у такому разі змушена буде у 2023 році доплатити 1,8 трильйона рублів податку на прибуток.

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У Росії, за підсумками першого місяця зими 2023 року, з'явився рекордний дефіцит бюджету, оскільки нафтогазові доходи знизилися, а військові — збільшилися. Влада країни-агресора вже намагається вирішити цю проблему і пропонує додати до 20%-го податку на прибуток місцевих компаній ще 0,5 процентних пункти, повідомляє видання The Bell.

Наголошується, що ідея виникла після того, як у Кремлі запропонували Російському союзу промисловців та підприємців (РСПП) поповнити федеральний бюджет на 200-250 мільярдів рублів. За даними журналістів, ще у грудні 2022 року Мінфін та Федеральна податкова служба запропонували бізнесу "заднім числом" доплатити податок на прибуток за 2022 рік із позитивної курсової різниці. У РСПП підрахували, вся економіка в такому разі змушена буде в 2023 доплатити 1,8 трильйона рублів податку на прибуток, з яких майже 270 мільярдів рублів підуть до федерального бюджету.

За інформацією The Bell, після того, як російські війська вторглися в Україну, а курс рубля впав, влада РФ дозволила компаніям з 2022 по 2024 рік не враховувати при сплаті податку на прибуток позитивну курсову різницю до того, як вони не погасять кредит у валюті або закриють валютний депозит.

Але після того, як курс рубля став зміцнюватися, регіональні бюджети залишилися без серйозної частини доходу, що надходив від великих експортерів.

Раніше Фокус писав, що дефіцит державного бюджету в Росії за підсумками січня 2023 зафіксований на рівні 1,76 трлн рублів, або майже $25 млрд. Доходи, якщо порівнювати з 2022 роком, знизилися на 35%, тоді як витрати збільшилися на 59%.

Зазначимо, що у федеральному бюджеті Росії на 2023 рік закладено дефіцит у вигляді 2,9 трлн рублів. Тобто значну частину дефіциту сформовано вже першого місяця 2023 року.

Також повідомлялося, що в Росії може з'явитися одноразовий збір, яким обкладуть виробників добрив та вугілля, щоб покрити бюджетні витрати на війну з Україною. В постанові уряду ці економічні заходи називаються частиною "мобілізації доходів".