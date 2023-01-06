Росія планує "мобілізацію доходів": ЗМІ дізналися, хто постраждає насамперед

Країна-агресор зазнає великих збитків через повномасштабну війну в Україні та сподівається покрити їх виплатами від виробників сировини, необхідної для промисловості та сільського господарства.

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Росія планує запровадити одноразовий збір із виробників добрив і вугілля, щоб покрити бюджетні витрати на війну з Україною. Про це пише Bloomberg.

Пропозиції враховують вищі дивіденди від державних компаній та "одноразову виплату" виробниками добрив і вугілля відповідно до інструкцій, даних урядовцям прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним у середині грудня, з якими ознайомилося видання.

В ухвалі уряду ці економічні заходи називаються частиною "мобілізації доходів".

За інформацією ЗМІ, частина додаткових грошей необхідна для покриття витрат, пов'язаних із війною. Але рішення про розмір дивідендів або одноразовий збір ще не ухвалено, оскільки сума залежатиме від цифр, що показують, наскільки державна скарбниця РФ постраждала за десять місяців повномасштабної війни з Україною.

Однак російська влада намагатиметься за можливості встановлювати для державних компаній дивіденди понад 50% від чистого прибутку.

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року розвідка Британії повідомила, що російський лідер Володимир Путін витратить третину бюджету своєї країни на війну з Україною у 2023 році. Економічний тиск від податків на війну, як передбачають у відомстві, відчує кожен росіянин.

Фокус також писав, що у вересні 2022 року в Росії підрахували фінансові втрати через війну в Україні. Після нового нападу на Україну Росії довелося шукати нові ринки збуту для своєї нафти, оскільки багато країн Євросоюзу, підтримавши нашу країну, відмовилися купувати "чорне золото" в агресора та фінансувати війну.