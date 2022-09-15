Збитки надмірні: у Росії підрахували фінансові втрати за війну в Україні

У Росії поки не оцінювали стан економіки в цілому, але визнали нищівний удар західних санкцій по фінансовій системі країни.

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Санкції проти Росії сьогодні завдають вагомої шкоди фінансовій системі країни агресора. З цим згодні навіть у Кремлі, де нещодавно підрахували збитки від санкцій, пише видання Bloomberg із посиланням на дані внутрішнього документа Мінфіну РФ.

Повідомляється, що в серпні 2022 року в Росії відбулася нарада між чиновниками високого рівня. На зборах їм представили оцінку збитків, яких зазнав фондовий ринок і банківський сектор країни внаслідок санкцій США та країн Заходу. Так, знову зробивши замах на територіальну цілісність України, Росія вже втратила:

40% ринкової капіталізації;

300 млрд доларів резервів Центробанку;

4 600 000 000 000 рублів у вигляді заморожених євробондів;

10% капіталу банківської системи;

563 млрд рублів заморожених роздрібних активів і активів, які перебувають у депозитаріях.

У презентації також ійдеться про вплив потрапляння під санкції 80% активів банківського сектора, відключення від Swift і втрату доступу до ключового обладнання та програмного забезпечення. Наголошується, що такі інструменти як деривативи, хеджування, єврооблігації та первинні публічні пропозиції "практично зникли".

Доходи Росії від продажу енергоресурсів також знижуються

Після нового нападу на Україну Росії довелося шукати нові ринки збуту для своєї нафти, оскільки багато країн Євросоюзу, підтримавши Україну, відмовилися купувати чорне золото в агресора та фінансувати війну. З цієї причини доходи РФ від продажу нафти й газу в серпні 2022 року стали найнижчими за останні 14 місяців: на постачанні нафти та газу Кремль заробив $11,1 млрд (671,9 млрд рублів).

У серпні прибуток РФ від енергоресурсів був на 3,4% меншим, ніж у серпні 2021 року, хоча вартість нафти марки Urals зросла майже на 10%. Водночас доходи країни-агресора від газу, навіть на тлі подорожчання цього літа, не змогли повністю компенсувати падіння доходів від нафти.

Водночас Кабінет міністрів розробив план щодо відновлення зруйнованої під час війни з РФ інфраструктури. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, роботи відбуватимуться в кілька етапів.

Крім того, Денис Шмигаль уже повідомляв, що Україну відновлять за рахунок репарацій від Росії. За словами прем'єра, у підсумковій декларації Лугано вперше зафіксовано, що Україні передадуть для цього конфісковані активи росіян.