Убытки непомерны: в России подсчитали финансовые потери за войну в Украине

В России пока не оценивали состояние экономики в целом, но признали сокрушительный удар западных санкций по финансовой системы страны.

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Санкции против России сегодня наносят весомый урон финансовой системе страны агрессора. С этим согласны даже в Кремле, где недавно подсчитали убытки от санкций, пишет издание Bloomberg ссылаясь на данные внутреннего документа Минфина РФ.

Сообщается, что в августе 2022 года в России состоялось совещание между чиновниками высокого уровня. На собрании им представили оценку ущерба, который потерпел фондовый рынок и банковский сектор страны в результате санкций США и стран Запада. Так, вновь посягнув на территориальную целостность Украины, Россия уже потеряла:

40% рыночной капитализации;

300 млрд долларов резервов Центробанка;

4,6 трлн рублей в виде замороженных евробондов;

10% капитала банковской системы;

563 млрд рублей замороженных розничных активов и активов, которые находятся в депозитариях.

В презентации также говорится о влиянии попадания под санкции 80% активов банковского сектора, отключении от Swift и потере доступа к ключевому оборудованию и программному обеспечению. Отмечается, что такие инструменты, как деривативы, хеджирование, еврооблигации и первичные публичные предложения "практически исчезли".

Доходы России от продажи энергоресурсов тоже снижаются

После нового нападения на Украину России пришлось искать новые рынки сбыта для своей нефти, так как многие страны Евросоюза, поддержав Украину, отказались покупать черное золото у агрессора и финансировать войну. По этой причине доходы РФ от продажи нефти и газа в августе 2022 года стали самыми низкими за последние 14 месяцев: на поставках нефти и газа Кремль заработал $11,1 млрд (671,9 млрд рублей).

В августе прибыль РФ от энергоресурсов была на 3,4% меньше, чем в августе 2021 года, хотя стоимость нефти марки Urals подросла почти на 10%. В то же время, доходы страны-агрессора от газа, даже на фоне подорожания этим летом, не смогли полностью компенсировать падение доходов от нефти.

Тем временем Кабинет министров разработал план по восстановлению разрушенной в ходе войны с РФ инфраструктуры. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, работы будут происходить в несколько этапов.

Кроме того, Денис Шмыгаль уже сообщал о том, что Украину восстановят за счет репараций от России. По словам премьера, в итоговой декларации Лугано впервые зафиксировано, что Украине передадут на эти цели конфискованные активы россиян.