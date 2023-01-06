Россия планируют "мобилизацию доходов": СМИ узнали, кто пострадает в первую очередь

Страна-агрессор несет большие убытки из-за полномасштабной войны в Украине и надеется покрыть их выплатами от производителей сырья, необходимого для промышленности и сельского хозяйства.

Related video

Россия планирует ввести единовременный сбор с производителей удобрений и угля, чтоб покрыть бюджетные расходы на войну с Украиной. Об этом пишет Bloomberg.

Предложения включают более высокие дивиденды от государственных компаний и "единовременную выплату" производителями удобрений и угля в соответствии с инструкциями, данными чиновникам премьер-министром Михаилом Мишустиным в середине декабря, с которыми ознакомилось издание.

В постановлении правительства эти экономические меры называются частью "мобилизации доходов".

По информации СМИ, часть дополнительных денег необходима для покрытия расходов, связанных с войной. Но решение о размере дивидендов или единовременном сборе еще не принято, поскольку сумма будет зависеть от цифр, показывающих, как сильно государственная казна РФ пострадала за десять месяцев полномасштабной войны с Украиной.

Однако российские власти будут стараться по возможности устанавливать для государственных компаний дивиденды выше 50% от чистой прибыли.

Напомним, в начале декабря 2022 года разведка Британии сообщила, что российский лидер Владимир Путин потратит треть бюджета своей страны на войну с Украиной в 2023 году. Экономическое давление от налогов на войну, как предполагают в ведомстве, ощутит каждый житель России.

Фокус также писал, что в сентябре 2022 года в России подсчитали финансовые потери из-за войны в Украине. После нового нападения на Украину России пришлось искать новые рынки сбыта для своей нефти, так как многие страны Евросоюза, поддержав нашу страну, отказались покупать "черное золото" у агрессора и финансировать войну.