Путин в 2023 году на войну потратит треть бюджета РФ, - разведка Британии

Экономическое давление от налогов на войну, как предполагают в ведомстве, ощутит каждый житель России.

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5 декабря 2022 года российский президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете России. В проекте бюджета указано, что в 2023 году на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность будет выделено более девяти триллионов рублей (143 миллиарда долларов США). Об этом сообщает британская разведка в Twitter.

Как отмечается, это значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами и составит более 30 процентов всего бюджета России.

Утвержденный Путиным бюджет, вероятно, слишком оптимистичен в своих ожиданиях относительно доходов и расходов в 2023 году, считают аналитики британской разведки. Поэтому другие части российского бюджета, скорее всего, будут испытывать все большее давление для поддержания расходов на войну.

Кроме того, в Минобороны Великобритании отметили неоправданную оптимистичность Путина по поводу ожидаемых доходов и расходов в 2023 году. Лидеру Кремля может просто не хватить денег.

"Поэтому другие части российского бюджета, вероятно, испытывают все большее давление для покрытия расходов на войну", — подытожили в британской разведке.

Напомним, российский президент Владимир Путин теряет поддержку со стороны влиятельных бывших лидеров боевиков "ЛДНР" и ветеранов войны из-за неспособности своей армии отбросить украинские войска дальше к западу от Донецка и "защитить" Донбасс.