Путін у 2023 році на війну витратить третину бюджету РФ, — розвідка Британії

Економічний тиск від податків на війну, як передбачають у відомстві, відчує кожен росіянин.

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5 грудня 2022 року російський президент Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет Росії. У проєкті бюджету зазначено, що у 2023 році на оборону, безпеку та правоохоронну діяльність буде виділено понад дев'ять трильйонів рублів (143 мільярди доларів США). Про це повідомляє британська розвідка у Twitter.

Як зазначається, це значне збільшення порівняно з попередніми роками і становитиме понад 30 відсотків всього бюджету Росії.

Затверджений Путіним бюджет, ймовірно, надто оптимістичний у своїх очікуваннях щодо доходів та видатків у 2023 році, вважають аналітики британської розвідки. Тому інші частини російського бюджету, швидше за все, зазнають дедалі більшого тиску для підтримки витрат на війну.

Крім того, у Міноборони Великобританії відзначили невиправдану оптимістичність Путіна з приводу очікуваних доходів та витрат у 2023 році. Лідерові Кремля може просто не вистачити грошей.

"Тому інші частини російського бюджету, ймовірно, зазнають дедалі більшого тиску для покриття витрат на війну", — підсумували в британській розвідці.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін втрачає підтримку з боку впливових колишніх лідерів бойовиків "ЛДНР" та ветеранів війни через нездатність своєї армії відкинути українські війська далі на захід від Донецька та "захистити" Донбас.