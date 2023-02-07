РФ теряет энергодоходы: дефицит бюджета в январе стал рекордным за последние 25 лет

В федеральном бюджете России на 2023 год заложен дефицит в размере 2,9 трлн рублей, но большая его часть сформировалась уже в январе на фоне санкций и эмбарго.

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В России дефицит государственного бюджета по итогам января 2023 года зафиксирован на уровне 1,76 трлн рублей, или почти $25 млрд. Доходы, если сравнивать с 2022 годом, снизились на 35%, тогда как расходы увеличились на 59%, сообщает издание Bloomberg

При этом в федеральном бюджете России на 2023 год заложен дефицит в размере 2,9 трлн рублей. То есть значимая часть дефицита сформирована в уже в первый месяц 2023 года. Это самый большой дефицит бюджета как минимум с 1998 года.

Отмечается, что сокращение доходов от нефти и газа последовало за западными санкциями в отношении российского экспорта нефти и нефтепродуктов. Так, прибыль Москвы от продажи нефти и газа в январе сократились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 46%. При этом, как отмечает издание, в России считают, что падение доходов произошло на фоне снижения котировок цен на нефть и сокращения объемов экспорта природного газа.

Например, по данным Bloomberg, в январе средняя цена нефти марки Urals составила 49,48 доллара за баррель — самый низкий показатель с декабря 2020 года. Поэтому если в январе 2022 года Россия, продавая нефть и газ, заработала 795 млрд рублей, то в первый месяц 2023 года прибыль составила 426 млрд, или $6 млрд.

Чтобы покрыть дефицит бюджета, российский Минфин в январе впервые продал небольшую часть золота (3,6 тонны) из Фонда национального благосостояния. Ранее в основном Минфин РФ скупал золото.

Напомним, 2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что энергетические санкции, которые были введены Евросоюзом против РФ за ее агрессию против Украины, обходятся Москве в 160 млн евро в день. По словам политика, санкционное давление на РФ будет только усиливаться.

Добавим, что 5 февраля Запад ввел практически полное эмбарго на российский нефтяной экспорт и теперь доля России в мировом энергетическом рынке сократилась до 13%. По подсчетам главы ОПУ Андрея Ермака, благодаря этому Кремль теряет до 40 миллиардов в год.

Фокус ранее также информировал, что 27 января Евросоюз продлил экономические санкции против РФ на полгода.