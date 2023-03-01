Секретный флот из 600 танкеров перевозит российскую нефть по всему миру, — СМИ

Журналисты выяснили, что Кремль использует подставные компании из Дубая и Гонконга. Танкеры закупают в Европе, или же используют старые, которые иначе отправились бы на утилизацию.

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Импортеры со всего мира все еще получают российскую нефть. Но даже те, кто пристально отслеживают эти поставки, затрудняются точно сказать, кто же эти загадочные поставщики российского "черного золота". Об этом пишет CNN.

На фоне усиления экономических санкций в отношении России все больше кораблей присоединяются к теневому флоту, который доставляет российскую экспортную нефть клиентам.

По оценкам представителей отрасли, такая группа насчитывает порядка 600 кораблей, или 10% всех мировых крупных танкеров. И их численность возрастает.

В ряде случаев РФ прибегает к подставным компаниям из Дубая и Гонконга. Для этого закупают судна в Европе, или же используются старые корабли, которые иначе бы отправили на металлолом.

По словам одного из сотрудников торговой фирмы, РФ погрязла в теневом бизнесе и эта тенденция набирает обороты.

На смену российским клиентам из Европы, которым запрещено запускать нефть и нефтепродукты из РФ, приходят компании из Китая и Индии.

РФ разделила глобальный рынок нефти надвое

Ричард Мэттью, руководитель исследовательского отдела брокерской фирмы EA Gibson, объяснил, что "есть торговый флот, который не ведет бизнес с РФ, а есть тот, который практически только и работает на россиян". По его словам, лишь незначительная группа кораблей работает и с теми и другими. РФ, как второй крупнейший экспортер нефти, по сути, разделила мировой рынок нефти надвое.

В то время, как Европа отказывается от российских энергоносителей, импортеры из Азии заключают все больше сделок. Китай в среднем за минувший год увеличил импорт российской нефти до 1,9 млрд баррелей в сутки, что на 19% больше, чем годом ранее, по данным Международного энергетического агентства.

Поставки в Индию увеличились в 9 раз, до 900 000 баррелей в день. Поставки нефти в Индию и Китай были рекордными в январе.

[ + – ] Источник: Rystad Energy / Поставки российской нефти до и после российского вторжения в Украину

"Серые" и "черные" танкеры

Для выполнения таких заказов нужны танкеры которых у самой РФ мало.

Мэтью Район, старший аналитик компании Kpler, выделяет две категории суден, которые перевозят российскую нефть: "серые" и "черные". После масштабного российского вторжения первые, которые преимущественно находились в собственности европейцев, были проданы компаниям на Ближнем Востоке и Азии. Причем прежде эти компании не были вовлечены в такой бизнес. Ко второй категории относятся ветераны теневой торговли — Иран и Венесуэла.

По словам Райта, есть доказательства, что корабли меняют свою автоматическую идентификационную систему, которая помогает обнаружить корабли.

Поставлять нефть в Индию и Китай дольше и дороже, чем, к примеру, в соседнюю Финляндию. И сейчас России приходится вчетверо увеличить возможности транспортировки нефти, чем это было до масштабного вторжения в Украину, согласно оценкам EA Gibson.

Напомним, что китайские нефтеперерабатывающие заводы возобновили закупку нефти из РФ. На фоне ожидаемого спроса крупные импортеры из Китая PetroChina и Sinopec стремятся увеличить прибыль. Нефть РФ теперь продают на 13 долларов дешевле нефти марки Brent.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам Bloomberg, РФ отправляет свою нефть на хранение в Африку, поскольку китайского и индийского рынков России не хватает, чтобы распродать всю добываемую нефть.