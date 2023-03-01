Секретний флот із 600 танкерів перевозить російську нафту по всьому світу, — ЗМІ

Журналісти з'ясували, що Кремль використовує підставні компанії із Дубая та Гонконгу. Танкери закуповують у Європі або використовують старі, які інакше вирушили б на утилізацію.

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Імпортери з усього світу все ще отримують російську нафту. Але навіть ті, хто уважно відстежують ці постачання, не можуть точно сказати, хто ж ці загадкові постачальники російського "чорного золота". Про це пише CNN.

Із огляду на посилення економічних санкцій щодо Росії дедалі більше кораблів приєднуються до тіньового флоту, який доставляє російську експортну нафту клієнтам.

За оцінками представників галузі, така група налічує близько 600 кораблів, або 10% усіх великих світових танкерів. І їхня кількість зростає.

У низці випадків РФ вдається до підставних компаній із Дубая та Гонконгу. Для цього закуповують судна в Європі або використовують старі кораблі, які б інакше відправили на металобрухт.

За словами одного зі співробітників торгової фірми, РФ загрузла в тіньовому бізнесі, і ця тенденція набирає обертів.

На зміну російським клієнтам із Європи, яким заборонено запускати нафту й нафтопродукти з РФ, приходять компанії з Китаю та Індії.

РФ розділила світовий ринок нафти надвоє

Річард Меттью, керівник дослідницького відділу брокерської фірми EA Gibson, пояснив, що "є торговий флот, який не веде бізнес із РФ, а є той, який практично тільки й працює на росіян". За його словами, лише незначна група кораблів працює і з тими, і з іншими. РФ як другий найбільший експортер нафти по суті розділила світовий ринок нафти надвоє.

Тоді, як Європа відмовляється від російських енергоносіїв, імпортери з Азії укладають дедалі більше угод. Китай у середньому за минулий рік збільшив імпорт російської нафти до 1,9 млрд барелів на добу, що на 19% більше, ніж роком раніше, за даними Міжнародного енергетичного агентства.

Постачання до Індії збільшилися в 9 разів, до 900 000 барелів на день. Постачання нафти до Індії та Китаю було рекордним у січні.

[ + – ] Джерело: Rystad Energy/Постачання російської нафти до й після російського вторгнення в Україну

"Сірі" та "чорні" танкери

Для виконання таких замовлень потрібні танкери яких у РФ мало.

Метью Район, старший аналітик компанії Kpler, виділяє дві категорії суден, які перевозять російську нафту: "сірі" та "чорні". Після масштабного російського вторгнення перші, які переважно перебували у власності європейців, було продано компаніям на Близькому Сході та Азії. Причому раніше ці компанії не були залучені до такого бізнесу. До другої категорії належать ветерани тіньової торгівлі – Іран та Венесуела.

За словами Райта, є докази, що кораблі змінюють свою автоматичну ідентифікаційну систему, яка допомагає знайти кораблі.

Поставляти нафту до Індії та Китаю довше і дорожче, ніж, наприклад, до сусідньої Фінляндії. І зараз Росії доводиться вчетверо збільшити можливості транспортування нафти, аніж це було до масштабного вторгнення в Україну, згідно з оцінками EA Gibson.

Нагадаємо, що китайські нафтопереробні заводи відновили закупівлю нафти з РФ. На тлі очікуваного попиту великі імпортери з Китаю PetroChina та Sinopec прагнуть збільшити прибуток. Нафта РФ тепер продають на 13 доларів дешевше за нафту марки Brent.

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками Bloomberg, РФ відправляє свою нафту на зберігання в Африку, оскільки китайського та індійського ринків Росії не вистачає, щоб розпродати всю нафту, що видобувається.