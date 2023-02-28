Некому продать: Россия отпраляет свою нефть на хранение в Африку, — Bloomberg

На фоне европейского эмбарго Москва активно поставляла "черное золото" в Китай и Индию. Но этих двух рынков не хватает, чтобы Россия могла распродать всю добываемую нефть.

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Российская нефть будет храниться в Гане, поскольку не нашли покупателей на свой энергоресурс. РФ из черноморского порта в африканскую страну уже было перенаправила почти 600 тысяч баррелей нефти, сообщает агентство Вloomberg.

Отмечается, что танкер Thesпосeus с нефтью прибыл в территориальные воды Ганы в прошлую пятницу. Собеседники издания говорят, что оттуда ее перекачают в резервуары, которые находятся в городе Тема.

Вloomberg пишет, что это впервые, когда российская нефть прибыла в Западную Африку, по крайней мере с октября 2018 года. При этом Гана сама занимается экспортом нефти, поэтому ей эта партия вряд ли нужна. Возможно, что временное хранение нужно трейдерам для поиска новых покупателей для нефти из РФ.

Как отмечает агентство, на фоне европейского эмбарго Москва активно поставляла "черное золото" в Китай и Индию. Но этих двух рынков не хватает, чтобы Россия могла распродать всю добываемую нефть.

Тем временем по информации Международного энергетического агентства в январе 2023 года доходы РФ от нефти составили $13 млрд — это на 36% меньше, чем год ранее. При этом совокупный объем нефтяного экспорта подрос почти на 300 000 баррелей в сутки, несмотря на снижение поставок в Европу на 450 000 баррелей в сутки.

Российские товары могут появиться в Европейском Союзе

После введения санкций санкции на нефть и нефтепродукты из России со стороны ЕС, всплеск импорта российских энергоресурсов был зафиксирован в Тунисе, Марокко, Алжире и Египте. При этом рост импорта в Тунис и Марокко сопровождается увеличением их собственного экспорта нефтепродуктов. Таким образом российские нефтепродукты могут смешиваться с другими товарами и реэкспортироваться, что усложняет стремление Запада к отказу от российского топлива.

Старший нефтяной аналитик компании Kpler Виктор Катона 26 февраля рассказывал The Wall Street Journal, что объемы, которые импортируются североафриканскими странами, слишком велики, чтобы они могли их полностью использовать самостоятельно. Он считает, что часть российской нефтяной продукции попадет в Европу.

"Поверьте мне, мы не наблюдаем какого-то ренессанса в нефтепереработке Магриби", — сказал Катон о закупках нефтепродуктов североафриканским регионом.

Напомним, что 21 января стало известно о задержании судна в албанском городе Дурреси, которое могло перевозить контрабандные 22,5 тысячи тонн нефти из России.

Также Фокус писал, что РФ 25 февраля прекратила поставлять нефть польской компании PKN Orlen SA через нефтепровод "Дружба".