В Албании задержали судно с 22,5 тыс. тонн российской контрабандной нефти, — полиция (фото)

Судно с поддельными документами отправилось из Азербайджана и было загружено нефтью в Греции. Правоохранители подозревают, что это контрабанда из России.

Related video

В албанском городе Дурреси полиция задержала судно, которое могло перевозить контрабандную нефть из России. Заблокированное судно без соответствующих документов перевозило 22,5 тысячи тонн нефти, сообщили в полиции Албании.

В стране уже несколько месяцев сражались с контрабандой, когда разведка выяснила, что корабль под флагом Либерии перевозит большое количество нефти. На основании этой информации судно 20 февраля проверили. Оказалось, что корабль переправлял 22 500 тонн нефти по поддельным документам. Правоохранители назвали операцию "Эмбарго".

"По первым следственным действиям подозревается, что эта партия нефти была вывезена из стран, на которые действует нефтяное эмбарго, в том числе из России. Судно отправилось из Азербайджана (…) и затем было загружено нефтью в порту Каламата, Греция, с другого судна в количестве 22 500 тонн дизельного горючего", — рассказали в пресс-службе албанской полиции.

Правоохранители изъяли нефть и навигационную документацию капитана корабля. 22 человека из экипажа судна заблокированы. Продолжается расследование переправки контрабандной нефти.

Напомним, 30 января издание The Economist писало о методах обхода западных санкций Россией. Журналисты сообщили, что экспорт нефти из РФ осуществляется благодаря "серому рынку". Нефтетрейдерами неожиданно стали ранее не известные посредники, не имевшие дела с таким бизнесом. Нефть страны-агрессорки покупают Китай и Индия. Также россияне продают ее через страны-посредники: Малайзию, ОАЭ, Иран и Венесуэлу.

16 февраля неправительственная сеть Global Initiative Against Transnational Organized Crime сообщила о нелегальном экспорте оружия российского производства в Южный Судан. Еще в 2018 году ООН ввела эмбарго на поставку оружия туда из-за гражданской войны, однако Россию это не остановило. Оружие переправляли по морю через кенийский порт.