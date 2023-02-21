В Албанії затримали судно з 22,5 тис. тонн російської контрабандної нафти, — поліція (фото)

Судно з підробленими документами вирушило з Азербайджану та було завантажене нафтою в Греції. Правоохоронці підозрюють, що це контрабанда з Росії.

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У албанському місті Дурресі поліція затримала судно, що могло перевозити контрабандну нафту з Росії. Заблоковане судно без відповідних документів перевозило 22 500 тонн нафти, повідомили в поліції Албанії.

У країні вже кілька місяців боролися з контрабандою, коли розвідка з’ясувала, що корабель під прапором Ліберії перевозить велику кількість нафти. На підставі цієї інформації 20 лютого судно перевірили. Виявилось, корабель переправляв 22 500 тонн нафти за підробленими документами. Правоохоронці назвали операцію "Ембарго".

"За першими слідчими діями підозрюється, що ця партія нафти була вивезена з країн, на які діє нафтове ембарго, зокрема з Росії. Судно вирушило з Азербайджану (…) і потім було завантажене нафтою в порту Каламата, Греція, з іншого судна в кількості 22 500 тонн дизельного пального", — розповіли в пресслужбі албанської поліції.

Правоохоронці вилучили нафту та навігаційну документацію капітана корабля. 22 особи екіпажу судна заблоковані. Триває розслідування переправлення контрабандної нафти.

Нагадаємо, 30 січня видання The Economist писало про методи обходу західних санкцій Росією. Журналісти повідомили, що експорт нафти з РФ здійснюється завдяки "сірому ринку". Нафтотрейдерами несподівано стали раніше не відомі посередники, що не мали справи з таким бізнесом. Нафту країни-агресорки купляють Китай та Індія. Також росіяни продають її через країни-посередники: Малайзію, ОАЕ, Іран і Венесуелу.

16 лютого неурядова мережа Global Initiative Against Transnational Organized Crime повідомила про нелегальний експорт зброї російського виробництва до Південного Судану. Ще у 2018 році ООН ввела ембарго на постачання зброї туди через громадянську війну, однак Росію це не зупинило. Зброю переправляли морем через кенійський порт.