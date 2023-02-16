В обход санкций: Россия тайно продает оружие в Южный Судан, — расследование

По данным независимых журналистов, РФ продолжает поставлять военные товары даже после введения эмбарго ООН из-за гражданской войны в африканской стране.

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С 2019 года "Рособоронэкспорт" нелегально экспортировал оружие в Южный Судан небольшими партиями. Соответствующий отчет опубликовала неправительственная сеть Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).

Так, в 2018 году ООН ввела оружейное эмбарго в отношении поставок оружия в Южный Судан из-за гражданской войны. Однако это не остановило Кремль. Российское оружие переправляли по морю. Сперва оно попадало в кенийский порт Момбаса, где партии упаковывали в контейнеры и направляли в Южный Судан. Как выяснилось, покупателем оружия является компания, которая связана с военным руководством Южного Судана.

Отмечается также, что в последние годы через Южный Судан также перевозилась горная техника, импортированная из России (заявленная как сельскохозяйственная техника).

Данные из базы данных о поставках вооружений Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) фиксируют, что Россия экспортировала оружие в Южный Судан в 2011, 2015 и 2016 годах, в основном военные самолеты и бронетехнику. Большинство оружия, используемого в Южном Судане, по сообщениям наблюдателей, имеет российское происхождение.

Россия сократила поставки оружия в Южный Судан из-за скандала

В 2007 году в водах Сомали было захвачено украинское судно MV Faina, перевозившее военное оборудование российского производства. Кенийское правительство заявило, что груз направлялся в Кению, однако позже появились доказательства того, что оружие почти наверняка предназначалось для Южного Судана, который в то время вел борьбу за отделение от Судана.

После того как международное сообщество обратило внимание на катастрофу с "Фаиной" поток переместился от оптовых контейнеров с оружием к более мелким тайникам, которые было бы сложнее обнаружить.

Напомним, в октябре 2021 года в Судане произошел военный переворот. Военные арестовали ряд управленцев, а также объявили чрезвычайное положение. Армия и военизированные формирования ограничивала передвижение гражданских лиц, используя слезоточивый газ и оружие. Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, возглавлявший суверенный совет, заявил о его роспуске. Военный переворот был сделан для того, чтобы "завершить переход к демократии".