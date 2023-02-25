Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба"

На российскую нефть в Польше приходится около 10% после того, как страна сократила импорт из-за вторжения Москвы в Украину. В нефтяных компаниях страны обещают без труда заменить ее нефтью с других направлений.

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Крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen SA прекратила получать нефть через нефтепровод "Дружба" из России, сообщил главный исполнительный директор Даниэль Обайтек в Twitter.

"Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы", — написал он.

Прекращение поставок по контракту Orlen с "Транснефтью" является отражением аналогичного шага "Газпрома", который неожиданно прекратил поставки природного газа в Польшу в апреле прошлого года. Это не повлияет на потребителей, к которому, по ее словам, она подготовилась. Компания не назвала причину сложившейся ситуации.

Польша неоднократно заявляла, что планирует полностью отказаться от импорта российской нефти, но ей нужны европейские санкции, чтобы иметь возможность расторгнуть единственный оставшийся с российским поставщиком контракт.

Северный участок трубопровода "Дружба", который идет в Германию, до сих пор в основном использовался Orlen.

Что за нефтепровод "Дружба"?

"Дружба" является одним из самых больших нефтепроводов в мире, протяженностью около 5500 км. Он берет начало в г. Альметьевске (Республика Татарстан, Россия), после чего проходит через Самару (РФ) и Брянск (РФ) до Мозыря (Беларусь). В Мозыре "труба" делится на южную ветвь, которая проходит через Украину и ведет в Чехию, Словакию и Венгрию, и северную ветвь – в Польшу и Германию.

Впрочем, без нефти Европа не останется: казахстанские ресурсы заменят российскую нефть, поставляющуюся по "Дружбе", которую ЕС обязался прекратить покупать в рамках более широких санкций, введенных после вторжения Москвы в Украину. Первую партию нефти, по словам министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова, отправят "как можно скорее", в ближайшие дни.

Как мы писали ранее, в России растут предпосылки для экономического кризиса – дефицит бюджета увеличивается, на доходы агрессора влияют ограничение цен на нефть и эмбарго на российские нефтепродукты в ЕС.

5 февраля Запад ввел эмбарго на импорт нефтепродуктов из РФ. Но ограничения не распространяется на российские поставки в третьи страны.

Тем временем Китай все активнее покупает российскую нефть: поставки достигли рекорда за последние 3 года.