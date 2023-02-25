Росія припинила постачання нафти в Польщу трубопроводом "Дружба"

На російську нафту в Польщі припадає близько 10% після того, як країна скоротила імпорт через вторгнення Москви в Україну. В нафтових компаніях країни обіцяють легко замінити її нафтою з інших напрямів.

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Найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen SA припинила отримувати нафту через нафтопровід "Дружба" з Росії, повідомив головний виконавчий директор Даніель Обайтек у Twitter.

"Ми ефективно забезпечуємо постачання сировини. Росія припинила постачання нафти в Польщу, до чого ми повністю готові", — написав він.

Припинення постачань за контрактом Orlen із "Транснафтою" є відображенням аналогічного кроку "Газпрому", який несподівано припинив постачання природного газу в Польщу у квітні минулого року. Це не вплине на споживачів, до якого вона, за її словами, підготувалася. Компанія не назвала причину ситуації, що склалася.

Польща неодноразово заявляла, що планує повністю відмовитися від імпорту російської нафти, але їй потрібні європейські санкції, щоб мати можливість розірвати єдиний контракт, що залишився з російським постачальником.

Північною ділянкою трубопроводу "Дружба", що йде в Німеччину, досі переважно користувалася Orlen.

Що за нафтопровід "Дружба"?

"Дружба" є одним із найбільших нафтопроводів у світі, протяжністю близько 5500 км. Він починається в м. Альметьєвськ (Республіка Татарстан, Росія), після чого проходить через Самару (РФ) і Брянськ (РФ) до Мозиря (Білорусь). У Мозирі "труба" ділиться на південну гілку, яка проходить через Україну та веде до Чехії, Словаччини й Угорщини, і північну гілку — до Польщі та Німеччини.

Утім, без нафти Європа не залишиться: казахстанські ресурси замінять російську нафту, що постачають "Дружбою", яку ЄС зобов'язався припинити купувати в межах ширших санкцій, запроваджених після вторгнення Москви в Україну. Першу партію нафти, за словами міністра енергетики Казахстану Болата Акчулакова, відправлять "якнайшвидше", найближчими днями.

Як ми писали раніше, у Росії зростають передумови для економічної кризи — дефіцит бюджету збільшується, на доходи агресора впливають обмеження цін на нафту й ембарго на російські нафтопродукти в ЄС.

5 лютого Захід запровадив ембарго на імпорт нафтопродуктів із РФ. Але обмеження не поширюється на російські постачання в треті країни.

Водночас Китай усе активніше купує російську нафту: постачання досягло рекорду за останні 3 роки.