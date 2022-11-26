Польща шукає підтримки ФРН для запровадження санкцій проти нафтопроводу "Дружба", — ЗМІ

За інформацією журналістів, якщо обмеження буде введено, то Польща зможе відмовитися від угоди щодо купівлі російської нафти у 2023 році без штрафів.

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Стало відомо, що офіційна Варшава шукає підтримки у Німеччини, щоб запровадити санкції ЄС проти польсько-німецької ділянки нафтопроводу "Дружба". Це робиться для того, щоб Польща могла відмовитися від угоди щодо купівлі російської нафти в наступному, 2023 році, без сплати штрафів, повідомили два джерела, знайомі з переговорами. Про це повідомляє Reuters.

Джерела також повідомили, що Німеччина та Польща близькі до укладання угоди про координацію Польщею морських поставок нафти до Німеччини через Гданськ і частину "Дружби", щоб сприяти купівлі Польщею нафтопереробного заводу Schwedt, що належить Росії в Німеччині.

ЄС зобов'язався припинити купувати російську нафту морськими маршрутами з 5 грудня, але нині нафтопровід "Дружба" не підпадає під дію санкцій. Це створює проблему для польського нафтопереробного підприємства PKN Orlen, яке має довгостроковий контракт на купівлю російської нафти трубопроводом. У разі порушення контракту компанії доведеться платити штраф.

Якщо ЄС накладе санкції на "Дружбу", або хоча б на північну частину нафтопроводу, що забезпечує Польщу та Німеччину, — обидві країни зможуть вийти зі своїх зобов'язань щодо імпорту російської нафти без штрафних санкцій.

Відомо, що південна ділянка "Дружби" забезпечує Угорщину, Словаччину та Чехію, яким, на відміну від Польщі та Німеччини, буде складно диверсифікувати свій імпорт нафти.

Згідно з джерелами, міністерство клімату Польщі та міністерство економіки Німеччини перебувають на завершальній стадії переговорів щодо меморандуму про взаєморозуміння щодо логістики нафти, який може розблокувати неросійські потоки та допомогти найбільшому польському нафтопереробному заводу реалізувати свої інтереси у Schwedt.

Німеччина, як і раніше, хоче відмовитися від постачання російської нафти в 2023 році. І працює над вирішенням цієї проблеми разом із Польщею, щоб забезпечити постачання Schwedt, заявила у п'ятницю прессекретарка міністерства економіки в Берліні. Виконання обіцянок Польщі та Німеччини припинити купувати російську нафту потребує регулювання на рівні ЄС, й обидві країни співпрацюють для досягнення цього, заявило в п'ятницю міністерство клімату Польщі.

Навесні 2022 року Польща та Німеччина пообіцяли спробувати припинити імпорт російської нафти через північну гілку "Дружби" до кінця року, але компанія Orlen, як і раніше, пов'язана контрактом із російською нафтогазовою компанією "Татнафта".

Компанія вже скоротила свою залежність від російської нафти до 30% потреби, замінивши її, зокрема, поставками із Саудівської Аравії та Норвегії.

Нагадаємо, що покупці сирої нафти в Китаї призупинили закупівлі російського товару, очікуючи подробиць від США про цінову стелю, щоб побачити, чи не буде це вигіднішим для них. Відомо, що кілька партій російської нафти марки ESPO з доставкою у грудні залишаються непроданими.