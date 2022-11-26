Польша ищет поддержки ФРГ для введения санкций против нефтепровода "Дружба", — СМИ

По информации журналистов, если ограничения будут введены, то Польша сможет отказаться от сделки по покупке российской нефти в 2023 году без штрафов.

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Стало известно, что официальная Варшава ищет поддержки у Германии, чтобы ввести санкции ЕС в отношении польско-немецкого участка нефтепровода "Дружба". Это делается для того, чтобы Польша могла отказаться от сделки по покупке российской нефти в следующем году, 2023 году, без уплаты штрафов, сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров. Об этом сообщает Reuters.

Источники также сообщили, Германия и Польша близки к заключению соглашения о координации Польшей морских поставок нефти в Германию через Гданьск и часть "Дружбы", чтобы способствовать покупке Польшей принадлежащего России нефтеперерабатывающего завода Schwedt в Германии.

ЕС обязался прекратить покупать российскую нефть по морским маршрутам с 5 декабря, но в настоящее время нефтепровод "Дружба" не подпадает под действие санкций. Это создает проблему для польского нефтеперерабатывающего предприятия PKN Orlen, у которого есть долгосрочный контракт на покупку российской нефти по трубопроводу. В случае нарушения контракта, компании придется платить штраф.

Если ЕС наложит санкции на "Дружбу", или хотя бы на северную часть нефтепровода, снабжающую Польшу и Германию, — обе страны смогут выйти из своих обязательств по импорту российской нефти без штрафных санкций.

Известно, что южный участок "Дружбы" снабжает Венгрию, Словакию и Чехию, которым, в отличие от Польши и Германии, будет сложно диверсифицировать свой импорт нефти.

Согласно источникам, министерство климата Польши и министерство экономики Германии находятся на завершающей стадии переговоров по меморандуму о взаимопонимании по логистике нефти, который может разблокировать нероссийские потоки и помочь крупнейшему польскому нефтеперерабатывающему заводу реализовать свои интересы в Schwedt.

Германия по-прежнему хочет отказаться от поставок российской нефти в 2023 году. И работает над решением этой проблемы вместе с Польшей, чтобы обеспечить поставки Schwedt, заявила в пятницу пресс-секретарь министерства экономики в Берлине. Выполнение обещаний Польши и Германии прекратить покупать российскую нефть требует регулирования на уровне ЕС, и обе страны сотрудничают для достижения этого, заявило в пятницу министерство климата Польши.

Весной 2022 года Польша и Германия пообещали попытаться прекратить импорт российской нефти через северную ветку "Дружбы" к концу года, но компания Orlen по-прежнему связана контрактом с российской нефтегазовой компанией "Татнефть".

Компания уже сократила свою зависимость от российской нефти до 30% потребности, заменив ее, в частности, поставками из Саудовской Аравии и Норвегии.

Напомним, что покупатели сырой нефти в Китае приостановили закупки российского товара, ожидая подробностей от США о ценовом потолке, чтобы увидеть, не будет ли это более выгодным для них. Известно, что несколько партий российской нефти марки ESPO с доставкой в декабре остаются непроданными.