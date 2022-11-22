В ожидании лучшей цены: Китай приостановил покупку российской нефти, – Bloomberg

КНР не закрывает сделки с РФ, ожидая конкретики от США по установлению ценового потолка на нефть из страны-агрессора. Окончательное решение по нему должны принять в декабре.

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Китай приостановил покупку российской нефти, ожидая конкретики по вопросу ограничения цены на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как уточняется, покупатели сырой нефти в Китайской Народной Республике приостановили закупки некоторой части российской нефти, ожидая подробностей от США о ценовом потолке, чтобы увидеть, не будет ли это более выгодным для них.

Источники журналистов сообщили, что несколько партий российской нефти марки ESPO с доставкой в декабре остаются непроданными.

Нефть марки ESPO популярна у частных нефтеперерабатывающих предприятий КНР из-за высокого выхода дизельного топлива и короткого расстояния доставки. Участники китайского рынка готовы работать в условиях ценового потолка на российскую нефть, даже если официально они не поддерживают санкции против РФ.

Вопрос с ограничением цены на нефть из страны-агрессора должен быть окончательно решен 5 декабря. Потолок цен установят вместе с введением санкций Евросоюза. Те компании, кто согласится придерживаться ограничений, получат доступ к страховым, банковским и транспортным услугам Евросоюза.

В то же время Россия заявляет, что не будет продавать газ странам, которые введут ограничения. Как подчеркивает вице-премьер РФ Александр Новак, Москва перенаправит поставки "рыночно-ориентированным партнерам" или сократит производство.

После полномасштабного вторжения в Украину и введения международных санкций в отношении РФ Китай и Индия стали основными покупателями российской нефти. Большинство стран отказались от закупок у страны-агрессора.

Напомним, Китай публично высказывался против решения "Большой семерки" о введении потолка цен на нефть из России. По словам спикера МИД КНР Мао Нин, страны G7 должны пересмотреть свою позицию относительно сырья из страны-агрессора.

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