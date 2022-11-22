В очікуванні кращої ціни: Китай припинив купівлю російської нафти, – Bloomberg

КНР не закриває угоди з РФ, очікуючи на конкретику від США щодо встановлення цінової стелі на нафту з країни-агресорки. Остаточне рішення щодо цього мають ухвалити у грудні.

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Китай призупинив купівлю російської нафти, очікуючи на конкретику щодо обмеження ціни на російську нафту. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Як уточнюється, покупці сирої нафти в Китайській Народній Республіці призупинили закупівлі деякої частини російської нафти, очікуючи подробиць від США про цінову стелю, щоб побачити, чи не буде це вигіднішим для них.

Джерела журналістів повідомили, що кілька партій російської нафти марки ESPO з доставкою у грудні залишаються непроданими.

Нафта марки ESPO популярна у приватних нафтопереробних підприємств КНР через високий вихід дизельного палива та коротку відстань доставки. Учасники китайського ринку готові працювати за умов цінової стелі на російську нафту, навіть якщо офіційно вони не підтримують санкції проти РФ.

Питання з обмеженням ціни на нафту з країни-агресорки має бути остаточно вирішене 5 грудня. Стеля цін встановлять разом з запровадженням санкцій Євросоюзу. Ті компанії, які погодяться дотримуватися обмежень, отримають доступ до страхових, банківських та транспортних послуг Євросоюзу.

Водночас Росія заявляє, що не продаватиме газ країнам, які запровадять обмеження. Як наголошує віцепрем'єр РФ Олександр Новак, Москва перенаправить постачання "ринково-орієнтованим партнерам" або скоротить виробництво.

Після повномасштабного вторгнення в Україну та запровадження міжнародних санкцій щодо РФ Китай та Індія стали основними покупцями російської нафти. Більшість країн відмовилися від закупівель у країни-агресорки.

Нагадаємо, Китай публічно висловлювався проти рішення "Великої сімки" щодо запровадження стелі цін на нафту з Росії. За словами речника МЗС КНР Мао Нін, країни G7 повинні переглянути свою позицію щодо сировини з країни-агресорки.

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