Китай проти рішення G7 про запровадження стелі нафтових цін з РФ, – МЗС КНР

За словами речниці зовнішньополітичного відомства Мао Нін, країни "Великої сімки" мають переглянути свою позицію щодо сировини з країни-агресора.

Китай виступає проти рішення країн G7 про запровадження стелі цін на російську нафту. Про це сьогодні на брифінгу заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, пише російське агентство ТАСС.

За її словами, країни "Великої сімки" мають переглянути свою позицію щодо постачання сировини з Росії.

"Нафта має велике значення для забезпечення глобальної енергетичної безпеки. Ми сподіваємося, що відповідні країни докладуть конструктивних зусиль, а не навпаки", — цитують її слова журналісти.

Мао Нін наголосила, що нафта є одним із ключових видів сировини на міжнародному ринку. І за нинішньої міжнародної кон'юнктури держави, які входять до G7, мають "зміцнювати діалог і просувати переговори", зазначила речниця зовнішньополітичного відомства Китаю.

Нагадаємо, 2 вересня країни G7 на зустрічі міністрів фінансів держав об'єднання у Берліні домовилися обмежити ціни на російську нафту. Такі санкції дозволять послабити тиск на енергетичний ринок та позбавлять президента РФ Володимира Путіна можливості фінансувати війну в Україні.

Кремль, реагуючи на можливі санкції щодо російської нафти, пригрозив скороченням постачання енергоресурсів до країн, які підтримають рішення про запровадження граничної ціни.