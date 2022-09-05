Китай против решения G7 о введении потолка цен на нефть из РФ, – МИД КНР

По словам спикера внешнеполитического ведомства Мао Нин, страны "Большой семерки" должны пересмотреть свою позицию относительно сырья из страны-агрессора.

Китай выступает против решения стран G7 о введении потолка цен на российскую нефть. Об этом сегодня на брифинге заявила официальная представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, пишет российское агентство ТАСС.

По ее словам, страны "Большой семерки" должны пересмотреть свою позицию относительно поставок сырья из России.

"Нефть имеет большое значение для обеспечения глобальной энергетической безопасности. Мы надеемся, что соответствующие страны предпримут конструктивные усилия, а не наоборот", – цитируют ее слова журналисты.

Мао Нин подчеркнула, что нефть является одним из ключевых видов сырья на международном рынке. И при нынешней международной конъюнктуре государства, входящие в G7, должны "укреплять диалог и продвигать переговоры", отметила спикер внешнеполитического ведомства Китая.

Напомним, 2 сентября страны G7 на встрече министров финансов государств объединения в Берлине договорились ограничить цены на российскую нефть. Подобные санкции позволят ослабить давление на энергетический рынок и лишат президента РФ Владимира Путина возможности финансировать войну в Украине.

Кремль, реагируя на возможные санкции в отношении российской нефти, пригрозил сокращением поставок энергоресурсов в страны, которые поддержат решение о введении предельной цены.