Крихкий світ. Гігантські провали в Китаї сповнені стародавнього життя, але можуть зникнути назавжди (фото)

Величезні карстові вирви, розкидані по всій країні, стали туристичною визначною пам'яткою, але стародавні ліси всередині них перебувають під загрозою.

Тисячі років "небесні ями" або "тянькен" китайською мовою залишалися недослідженими, попри те, що дві третини з понад 300 карстових вирв у всьому світі розташовані в Китаї. Більшість із них розкидані на всьому заході країни, а в провінції Гуансі на півдні їх більше, ніж деінде — науці відомо три десятки вирв, пише BBC.

Тривалий час ці території залишалися недослідженими людьми, бо люди боялися демонів і привидів, що ховаються в тумані, що клубочився з глибин лісу. Пізніше безпілотники й кілька сміливців все ж спустилися в ці місця, незаймані з часів динозаврів, які бродили по Землі десятки мільйонів років тому. У результаті провали в Китаї згодом перетворилися на туристичну визначну пам'ятку і виявилися неймовірно вразливими.

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Найбільша й остання знахідка була зроблена в Гуансі два роки тому: вчені виявили стародавній ліс із деревами, що досягають висоти в 40 метрів. Дослідники тепер вважають, що ці величезні провали насправді буквально "зупиняють час", зберігаючи унікальні екосистеми протягом століть. Водночас останнє відкриття вчених почало приваблювати туристів і забудовників, що викликає побоювання вчених — рідкісні знахідки, на жаль, можуть бути втрачені назавжди.

Туристи спускаються далі в печеру Фото: BBC

За словами Фей Ге, який був одним із перших дослідників карстових вирв, сьогодні він працює гідом і допомагає людям відкривати секрети цих стародавніх провалів. Дослідник зазначає, що всі ці карстові вирви мають, по суті, свій мікроклімат: вітер проноситься тунелями, а вода, що випаровується з річок усередині печер, створює туман.

Науковці досліджували провали й виявили в них нові рослини та інші знахідки. Коли результати роботи вчених опублікували в журналах, чутки про відкриття поширювалися і все більше дослідників відвідували це місце, щоб дослідити карстові вирви. За словами Фея, за останнє десятиліття тут побували дослідники з Великої Британії, Франції та Німеччини.

Насправді карстові вирви досить рідкісні в усьому світі, проте в Китаї, і особливо в Гуансі, їх багато — це пов'язано з великою кількістю вапняку. Коли підземна річка повільно розчиняє навколишню вапнякову породу, вона створює печеру, яка розширюється вгору до землі.

Зрештою земля провалюється, утворюючи вирву, глибина і ширина якої може сягати щонайменше 100 метрів, щоб її можна було вважати провалом. Деякі карстові вирви, як та, що виявлена в Гуансі, набагато більші: її глибина становить близько 300 метрів, а ширина — близько 150 метрів.

65 / 5 000 Оглядовий майданчик у Дашивеї претендує на звання найвищого у світі Фото: Bowen Hou/AUPH

Для вчених ці печерні ями — подорож у часі в місце, де вони можуть вивчати тварин і рослини, які вони вважали вимерлими. Вони також виявили види, які вони ніколи не бачили й не знали, включно з видами диких орхідей, примарними білими печерними рибами та різноманітними павуками та равликами. Захищені прямовисними скелями, зубчастими горами та вапняковими печерами, ці рослини й тварини процвітали глибоко під землею.

Але тепер учені побоюються, що доходи від туризму, ймовірно, можуть переважити вимоги наукових досліджень. Приблизно за 50 кілометрів від найближчого до провалів поселення Пін'є забудовники побудували "найвищий оглядовий майданчик", з якого відкривається краєвид на другу за глибиною карстову вирву у світі — Дашівей. Туристи можуть зазирнути в цю "небесну яму" на глибину 500 м.

За словами провідного дослідження карстових вирв у Китаї, доктора Ліни Шен, людям слід краще захищати провали, оскільки вони є домівкою для безлічі рідкісних видів рослин, що зникають. Вивчаючи карстові вирви, вчені також сподіваються дізнатися, як змінилася Земля за десятки тисяч років, і краще зрозуміти вплив зміни клімату. Принаймні одну карстову вирву в Гуансі вже було закрито для туристів, щоб захистити унікальні сорти орхідей.

Раніше Фокус писав про те, що всередині карстової вирви можуть мешкати нові види тварин.