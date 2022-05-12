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Диво природи. У Китаї знайшли гігантську вирву з лісом усередині (фото)

Юлія Чайка
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карстова вирва, ліс, дерева, рослини, фото
Внутрішня частина величезної вирви має близько 306 м завдовжки і 149 м завширшки

Як зазначають вчені, це місце також може бути будинком для видів, які ще не відкрила наука.

У ході свого недавнього дослідження в повіті Лейє вчені виявили карстову вирву. Її глибина становить 192 м, а на її дні ростуть примітивні дерева заввишки до 40 м, пише Newsweek.

Як зазначають учені, дірка є раєм для великої різноманітності фауни. Чжан Юаньхай, старший інженер Інституту карстової Геологічної служби Китаю, повідомив, що в отворі є три печери, які є ключем до розгадки ранньої еволюції карстових лійок.

рослини, пагорби, фото
Деякі з рослин, що ростуть у лісі вирви, можуть досягати плечей людини

Внутрішня частина величезної вирви має близько 306 м завдовжки і 149 м завширшки. Деякі рослини, що ростуть у лісі, можуть досягати плечей людини.

"Це місце може бути будинком для видів, які наука ще не відкрила", — зазначив Юаньхай.

Карстові вирви особливо поширені в Гуансі-Чжуанському автономному районі, де кількість зареєстрованих провалів досягла 30. Порода під поверхнею землі схильна до природного розчинення кислотними дощами. Згодом це призводить до утворення прірви в землі і, зрештою, до обвалення поверхні, створюючи карстову вирву.

Хоча карстові вирви можуть утворюватися в усіх районах із карстовим рельєфом, ця область Китаю відома своїми карстовими лійками, що досягають величезної глибини, з гігантськими входами. В інших частинах світу карстові вирви набагато менші та менш помітні. Багато карстові вирв також служать водоносними шарами та джерелами води.