Чудо природы. В Китае нашли гигантскую воронку с лесом внутри (фото)
Как отмечают ученые, это место также может быть домом для видов, которые наука еще не открыла.
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В ходе своего недавнего исследования в уезде Лэйе ученые обнаружили карстовую воронку. Ее глубина составляет 192 м, а на ее дне растут примитивные деревья высотой до 40 м, пишет Newsweek.
Как отмечают ученые, дыра является раем для обильного разнообразия фауны. Чжан Юаньхай, старший инженер Института карстовой Геологической службы Китая, сообщил, что в отверстии также есть три пещеры, которые являются ключом к разгадке ранней эволюции карстовых воронок.
Внутренняя часть огромной воронки имеет около 306 м в длину и 149 м в ширину. Некоторые из растущих в лесу растений могут достигать плеч человека.
"Это место может быть домом для видов, которые наука еще не открыла", — отметил Юаньхай.
Карстовые воронки особенно распространены в Гуанси-Чжуанском автономном районе, где число зарегистрированных провалов достигло 30. Порода под поверхностью земли подвержена естественному растворению кислотными дождями. Со временем это приводит к образованию пропасти в земле и, в конечном итоге, к обрушению поверхности, создавая карстовую воронку.
Хотя карстовые воронки могут образовываться во всех районах с карстовым рельефом, эта область Китая известна своими карстовыми воронками, достигающими огромной глубины, с гигантскими входами. В других частях мира карстовые воронки намного меньше и менее заметные. Многие карстовые воронки также служат водоносными слоями и источниками воды.