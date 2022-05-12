Чудо природы. В Китае нашли гигантскую воронку с лесом внутри (фото)

Как отмечают ученые, это место также может быть домом для видов, которые наука еще не открыла.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В ходе своего недавнего исследования в уезде Лэйе ученые обнаружили карстовую воронку. Ее глубина составляет 192 м, а на ее дне растут примитивные деревья высотой до 40 м, пишет Newsweek.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как отмечают ученые, дыра является раем для обильного разнообразия фауны. Чжан Юаньхай, старший инженер Института карстовой Геологической службы Китая, сообщил, что в отверстии также есть три пещеры, которые являются ключом к разгадке ранней эволюции карстовых воронок.

[ + – ] Некоторые из растущих в лесу воронки растений могут достигать плеч человека

Внутренняя часть огромной воронки имеет около 306 м в длину и 149 м в ширину. Некоторые из растущих в лесу растений могут достигать плеч человека.

"Это место может быть домом для видов, которые наука еще не открыла", — отметил Юаньхай.

Карстовые воронки особенно распространены в Гуанси-Чжуанском автономном районе, где число зарегистрированных провалов достигло 30. Порода под поверхностью земли подвержена естественному растворению кислотными дождями. Со временем это приводит к образованию пропасти в земле и, в конечном итоге, к обрушению поверхности, создавая карстовую воронку.

Хотя карстовые воронки могут образовываться во всех районах с карстовым рельефом, эта область Китая известна своими карстовыми воронками, достигающими огромной глубины, с гигантскими входами. В других частях мира карстовые воронки намного меньше и менее заметные. Многие карстовые воронки также служат водоносными слоями и источниками воды.