Хрупкий мир. Гигантские провалы в Китае полны древней жизни, но могут исчезнуть навсегда (фото)

Огромные карстовые воронки, разбросанные по всей стране, стали туристической достопримечательностью, но древние леса внутри них находятся под угрозой.

Тысячи лет "небесные ямы" или "тянькэн" на китайском языке оставались неисследованными, несмотря на то, что две трети из более чем 300 карстовых воронок во всем мире находятся в Китае. Большинство из них разбросаны по всему западу страны, а в провинции Гуанси на юге их больше, чем где-либо еще — науке известно три десятка воронок, пишет BBC.

Долгое время эти территории оставались неисследованными людьми, так как люди боялись демонов и призраков, прячущихся в тумане, который клубился из глубин леса. Позже беспилотники и несколько смельчаков все же спустились в эти места, нетронутые со времен динозавров, бродивших по Земле десятки миллионов лет назад. В результате провалы в Китае со временем превратились в туристическую достопримечательность и оказались невероятно уязвимыми.

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Самая большая и последняя находка была сделана в Гуанси два года назад: ученые обнаружили древний лес с деревьями, достигающими высоты в 40 метров. Исследователи теперь считают, что эти огромные провалы на самом деле буквально "останавливают время", сохраняя уникальные экосистемы в течение столетий. В то же время последнее открытие ученых начало привлекать туристов и застройщиков, что вызывает опасения ученых — редкие находки, увы, могут быть потеряны навсегда.

Туристы спускаются дальше в пещеру Фото: BBC

По словам Фэй Гэ, который был одним из первых исследователей карстовых воронок, сегодня он работает гидом и помогает людям открывать секреты этих древних провалов. Исследователь отмечает, что у всех этих карстовых воронок, по сути, свой микроклимат: ветер проносится по туннелям, а испаряющаяся вода из рек внутри пещер создает туман.

Ученые исследовали провалы и обнаружили в них новые растения и другие находки. Когда результаты работы ученых были опубликованы в журналах, слухи об открытии распространялись и все больше исследователей посещали это место, чтобы исследовать карстовые воронки. По словам Фэя, за последнее десятилетие здесь побывали исследователи из Великобритании, Франции и Германии.

На самом деле карстовые воронки достаточно редки во всем мире, однако в Китае, и особенно в Гуанси, их много — это связано с обилием известняка. Когда подземная река медленно растворяет окружающую известняковую породу, она создает пещеру, которая расширяется вверх к земле.

В конце концов земля проваливается, образуя воронку, глубина и ширина которой может достигать не менее 100 метров, чтобы ее можно было считать провалом. Некоторые карстовые воронки, как та, что обнаружена в Гуанси, намного больше: ее глубина составляет около 300 метров, а ширина — около 150 метров.

65 / 5 000 Смотровая площадка в Дашивэе претендует на звание самой высокой в ​​мире Фото: Bowen Hou/AUPH

Для ученых эти пещерные ямы — путешествие во времени в место, где они могут изучать животных и растения, которые они считали вымершими. Они также обнаружили виды, которые они никогда не видели и не знали, включая виды диких орхидей, призрачных белых пещерных рыб и различных пауков и улиток. Защищенные отвесными скалами, зубчатыми горами и известняковыми пещерами, эти растения и животные процветали глубоко под землей.

Но теперь ученые опасаются, что доходы от туризма, вероятно, могут перевесить требования научных исследований. Примерно в 50 километрах от ближайшего к провалам поселения Пинъэ застройщики построили "самую высокую смотровую площадку", с которой открывается вид на вторую по глубине карстовую воронку в мире — Дашивэй. Туристы могут заглянуть в эту "небесную яму" на глубину 500 м.

По словам ведущего исследования карстовых воронок в Китае, доктора Лины Шен, людям следует лучше защищать провалы, так как они являются домом для множества редких и исчезающих видов растений. Изучая карстовые воронки, ученые также надеются узнать, как изменилась Земля за десятки тысяч лет, и лучше понять влияние изменения климата. По крайней мере, одна карстовая воронка в Гуанси уже была закрыта для туристов, чтобы защитить уникальные сорта орхидей.

Ранее Фокус писал о том, что внутри карстовой воронки могут обитать новые виды животных.