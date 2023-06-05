Никогда не видели раньше: внутри карстовой воронки могут обитать новые виды животных

Китайские ученые из Гуанси-Чжуанского автономного района Китая обнаружили гигантскую воронку в прошлом году. Теперь они размышляют о том, что эта дыра может быть домом для новых видов животных.

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Ученые думают, что в огромной карстовой воронке в Китае, в которой находится древний лес, обитают новые, еще не обнаруженные животные. Об этом пишет Daily Star.

Команда исследователей пещер обнаружила воронку глубиной 192 метра в округе Лейе. Также было обнаружено, что в карстовой воронке на самом деле есть три входа в пещеры, а также древние деревья высотою 40 метров.

Чжан Юаньхай, старший инженер Института карстовой геологии Китайской геологической службы, сообщил, что она, расположенная возле деревни Пинъе в поселке Луоси, имеет размеры 306 м в длину и 150 м в ширину, а ее объем превышает пять миллионов кубометров. Он и его коллеги думают, что в ней могут обитать животные, которых современные люди никогда не видели.

"Я не удивлюсь, если узнаю, что в этих пещерах обнаружены виды, о которых наука до сих пор не сообщала и не описывала", — сказал Юаньхай.

Команда исследователей пещер обнаружила воронку глубиной 192 метра в округе Лейе Фото: Daily Star

Исследователь не стал вдаваться в подробности, но добавил что они обнаружили сразу три больших пещеры. Он утверждает, что в них можно найти остатки ранней эволюции этого места.

На дне воронки хорошо сохранился первобытный лес с деревьями, растущими на самом дне, а также густые тенистые растения, достигающие высоты плеч человека.

Гигантские карстовые воронки, также известные как Tiankeng (небесная яма) на китайском языке, — это долинные, или гигантские ямы с особыми геологическими характеристиками, встречающиеся в карстовых районах, образовавшихся в результате многократных обрушений. В основном они встречаются в Китае, Мексике и Папуа-Новой Гвинее. Те же исследователи ранее обнаружили десятки карстовых воронок в северо-западной китайской провинции Шэньси и скопление взаимосвязанных карстовых воронок в Гуанси.

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