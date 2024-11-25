У Китаї чоловік ненароком заснув на робочому місці і отримав $48 тисяч компенсації

Чоловіка звільнили після того, як камери спостереження зафіксували, як він дрімає за своїм столом. Це сталося після того, як чоловік повернувся з робочої поїздки вночі, а вже вранці пішов на роботу.

У Китаї співробітника звільнили через те, що він заснув на робочому місці. Він подав до суду, виграв його і отримав 48 тисяч доларів компенсації. Про це пише видання scmp.com.

Чоловік на ім'я Чжан працював керівником відділу в хімічній компанії в Тайсіні, провінція Цзянсу на південному сході Китаю. Він присвятив два десятиліття роботі у цій компанії.

На початку цього року чоловіка звільнили після того, як камери спостереження зафіксували, як він дрімає за своїм столом. Це сталося після того, як чоловік повернувся з робочої поїздки вночі, а вже вранці пішов на роботу.

Через два тижні після інциденту відділ кадрів компанії опублікував звіт про те, що Чжана "спіймали на роботі за спанням" і звільнили.

"Товаришу Чжан, ви прийшли в компанію в 2004 році і підписали безстроковий трудовий договір. Однак ваша поведінка — спати на робочому місці — є серйозним порушенням дисциплінарної політики компанії. Отже, зі схвалення профспілки компанія вирішила припинити вашу роботу, припинивши всі трудові відносини між вами та компанією", – йдеться в повідомленні.

Вважаючи, що звільнення було несправедливим, Чжан негайно подав позов проти компанії.

Розглядаючи справу, суд визнав, що хоча роботодавці мають право розірвати контракти за порушення нормативних актів, але такі розірвання договору повинні мати серйозні причини, хоча б такі, як завдання шкоди.

"Сон на роботі був першим правопорушенням і не завдав серйозної шкоди компанії", — пояснив Джу Ці, суддя Народного суду Тайсін.

Крім того, враховуючи 20-річний термін роботи Чжана в компанії, який характеризувався видатною продуктивністю, просуванням по службі та підвищенням зарплати, було встановлено, що його звільнення через єдине порушення було надмірним і необґрунтованим.

Зрештою суд виніс рішення на користь Чжана, зобов’язавши компанію компенсувати йому 350 000 юанів.

Нагадаємо, що співробітники, які працюють віддалено, заощаджують час на поїздку на роботу та можуть довше полежати в ліжку. Сплять вони в середньому на 24 хвилини більше та на 15 хвилин більше займаються фізичними вправами, ніж офісні працівники.