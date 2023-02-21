Китай все активніше купує російську нафту: постачання досягло рекорду за останні 3 роки

Нафту з РФ активно купують як приватні нафтопереробні заводи, так і державні переробники.

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Експорт нафти та конденсату з Росії в Китай протягом останнього місяця досяг найвищого рівня з квітня 2020 року. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Так, загальний експорт нафти та мазуту з РФ в Китай у січні досяг 1,66 млн барелів на день. Це більше, ніж попередній рекорд, зафіксований у квітні 2020 року. Тим часом постачання сирої нафти та конденсату зросло до 1,52 млн барелів на день, що трохи менше максимуму, встановленого майже три роки тому.

Зазначається, що купівельний бум підтримали приватні нафтопереробні заводи, хоча державні переробники також цікавляться російською нафтою.

Найбільшими покупцями нафти з РФ після того, як більшість країн Європи відмовилися співпрацювати з Кремлем, залишаються Китай та Індія. При цьому аналітики вважають, що Китай купує чорне золото на тлі активного відновлення економіки від наслідків пандемії COVID-19.

Зацікавленість Китаю у постачаннях із Росії, як пише Bloomberg, підтримуватиме світові ціни на нафту.

Як санкції впливають на видобуток нафти в РФ

Видобуток "чорного золота" зріс на 2% у 2022 році — до 535 млн тонн (10,7 млн барелів на день). Причина — продажі в країни Азії, особливо в Індію та Китай. Але список санкцій із боку Заходу розширюється, тому Росія стикається з дедалі більшою кількістю проблем стримування видобутку нафти — ключового джерела доходів державного бюджету.

Так, віцепрем'єр країни Олександр Новак на початку лютого 2023 року заявив, що ембарго Європейського союзу й обмеження цін на російську нафту з боку країн G7 загрожує припиненням видобутку нафти в РФ.

Чиновник також заявив, що Росія не постачатиме енергоносії країнам, які в контрактах вимагатимуть дотримання стелі цін на нафту та нафтопродукти.

5 лютого видання ВВС писало, що Захід ввів ембарго на імпорт нафтопродуктів з РФ. Але обмеження не поширюється на російські постачання у треті країни.

Також ЗМІ писали, що, крім втрат доходів від продажу нафти, Росія втрачає вплив і на газовому ринку ЄС. Так, за інформацією видання Reuters, доходи Російської Федерації від продажу газу країнам Європи в 2023 році можуть впасти вдвічі.