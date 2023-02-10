Видобуток нафти у РФ може впасти у 2023 році — ЗМІ

За словами віцепрем'єра Олександра Новака, поки що Росію "рятують" країни Азії, однак тиск санкцій з боку Заходу посилюється.

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В Росії знають про ризики спаду видобутку нафти через накладені Заходом санкції, але до оцінки їх ще не дійшли. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Олександра Новака, віцепрем’єра Росії.

Новак розповів, що видобуток нафти в Росії може припинитися у 2023 році під тиском ембарго Європейського союзу та обмеження цін на російську нафту G7.

Добування російської нафти зросло на 2% торік — до 535 мільйонів тонн (10,7 мільйона барелів на день). Все завдяки швидким продажам в Азії, особливо в Індії та Китаї. Та список санкцій з боку Заходу розширюється, тому Росія стикається з все більшою кількістю проблем у стримуванні видобутку нафти — ключового джерела доходів для державного бюджету.

Російський віцепрем’єр сказав журналістам, що ризики зниження видобутку нафти цього року можливі і їх "оцінять найближчим часом".

Також, за словами посадовця, Росія не постачатиме енергоносії до країн, які в контрактах вимагатимуть дотримання стелі цін на нафту та нафтопродукти. Росіяни передбачають зниження видобутку нафти, але незначне — на 5-7%.

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