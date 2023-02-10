Пішов по-англійськи: мобілізований з РФ втік додому з Луганщини, прихопивши автомат, — ЗМІ

Російський окупант вирішив повернутися додому і втік з частини через Ростовську область.

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У Росії розшукують мобілізованого військовослужбовця, який втік з військової частини на Луганщині. Про це повідомляє російське медіа Baza.

За інформаціює видання, дезертиром виявився 42-річний житель північної столиці Росії — Санкт-Петербурга. 8 лютого він самовільно залишив військову частину, яка дислокується на Луганщині, прихопивши з собою АК-74 з боєкомплектом.

За словами його товаришів по службі, чоловік їм розповів, що збирається повернутися додому через Ростовську область.

Озброєного втікача шукають у трьох областях РФ — Білгородській, Ростовській та Воронезькій.

Раніше Фокус писав, що мобілізовані з Ярославської області, які записали відеозвернення зі скаргою на командування, перестали виходити на зв'язок, повідомили в одному з місцевих телеграм-каналів. Рідні чоловіків припустили, що у них забрали телефони, а їх самих розподілили по різних частинах. Повідомляється, що до російських солдатів відправили ОМОН, а військова комісія вимагала від них повернутися на позиції.

Після публікації відео губернатор Ярославської області Михайло Євраєв доручив місцевому уряду звернутися до прокуратури. Місцеві чиновники вимагали провести перевірку після публікації відео з мобілізованими та звернення їхніх дружин.