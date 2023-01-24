Після скарг на командування: мобілізовані з РФ перестали виходити на зв'язок

За словами родичів, у росіян, які скаржилися на командування, забрали телефони і звинуватили в дезертирстві, розподіливши після цього їх по різних частинах. При цьому адвокати братися за цю справу не хочуть.

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Мобілізовані з Ярославської області, які записали відеозвернення зі скаргою на командування, в якому розповіли про звинувачення у дезертирстві після наказу про відступ, перестали виходити на зв'язок. Про це повідомляє телеграм-канал "Место силы Ярославль" з посиланням на слова мобілізованих родичів.

Співрозмовниця журналістів припускає, що в мобілізованих забрали телефони, а їх самих розподілили по різних частинах.

Родичі мобілізованих шукають адвоката, проте ніхто не погоджується надавати їм юридичні послуги.

Повідомляється, що до російських солдатів відправили ОМОН, а представники військової комісії в Луганській області вимагали повернення на залишені позиції.

Було складено звернення до президента РФ Володимира Путіна, до військової прокуратури відправлено листа, також родичі мобілізованих записалися на прийом до голови Міноборони Сергія Шойгу.

Мобілізовані у ЗС РФ з Ярославської області заявили, що отримали наказ на відступ від командира роти, а пізніше він повідомив, що такого наказу не давав і звинуватив підлеглих у дезертирстві.

Надалі з'явилося відеозвернення інших військових, які заявили, що не чули наказу про відступ і продовжують перебувати на залишених позиціях вихідців з Ярославля. Вони також повідомили, що всім забезпечені.

Проте родичка одного з мобілізованих припустила, що відео записали контрактники, а не мобілізовані.

Нагадаємо, що проблеми з постачанням в армії РФ можуть викликати протести. Таку заяву зробив військово-політичний експерт Олександр Мусієнко. За його словами, протестний настрій серед росіян може збільшитись на тлі частих обурень недостатнім фінансуванням та оснащенням.

Раніше Фокус повідомляв, що мобілізація не допомогла РФ змінити ситуацію на фронті. Представники США повідомили, що мобілізованих росіян із жовтня відправляють на фронт без належного спорядження і підготовки. Плани Кремля змінити становище на полі бою на свою користь ні до чого не спричинили.