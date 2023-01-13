Нестача забезпечення армії РФ може викликати протести, — експерт
Протестний настрій серед росіян може збільшитись, якщо мобілізовані почнуть частіше обурюватися недостатнім фінансуванням та оснащенням.
Українські експерти кажуть, що Росія не здатна навчити та забезпечити мобілізованих. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Нова мобілізація в Росії. Коли розпочнеться і чи будуть протести" , яка присвячена можливій новій хвилі мобілізації в РФ.
"Для підготовки необхідно кілька місяців, — зауважує у коментарі Фокусу військово-політичний експерт Олександр Мусієнко. — Пропускна спроможність армійських полігонів у Росії не перевищує приблизно 200 тисяч. Вони не встигають провести навчання — не вистачає своїх можливостей, тому якусь кількість мобілізованих готують у Білорусі. Також є питання, чи буде техніка та зброя для такої кількості мобілізованих на відповідних спеціальностях: танкісти, артилеристи, водії бронемашин тощо”.
Мусієнко припускає, що подібні проблеми на фронті помітні. І якщо люди все більше обурюватимуться, що їх недостатньо забезпечують фінансами, у них погана форма та спорядження в зимовий час, погані командири й озброєння, це викликатиме ще більший протестний настрій. "І можна очікувати, що до кінця зими та початку весни ситуація зміниться", — припускає він.
Зазначимо, що перша черга мобілізації у Росії спровокувала невдоволення у суспільстві. У жовтні видання Politico присвятило свою статтю додатковому призову до лав ЗС РФ, на тлі якого росіяни-чоловіки масово виїжджали з країни.
Також восени в росЗМІ з'являлася інформація, що росіяни на тлі невдоволення оголошеною мобілізацією масово підпалювали військкомати, кидаючи в призовні пункти коктейлі Молотова.