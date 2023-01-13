Недостаток обеспечения армии РФ может вызвать протесты, – эксперт

Протестное настроение среди россиян может увеличиться, если мобилизованные начнут чаще возмущаться недостаточным финансированием и оснащением.

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Украинские эксперты говорят, что Россия не способна обучить и обеспечить мобилизованных. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Новая мобилизация в России. Когда начнется и будут ли протесты", которая посвящена возможной новой волне мобилизации в РФ.

"Для подготовки необходимо несколько месяцев, — замечает в комментарии Фокусу военно-политический эксперт Александр Мусиенко. — Пропускная способность армейских полигонов в России не превышает примерно 200 тысяч. Они не успевают провести обучение — не хватает своих возможностей, поэтому какое-то количество мобилизованных готовят в Беларуси. Также есть вопрос, будет ли техника и оружие для такого количества мобилизованных на соответствующих специальностях: танкисты, артиллеристы, водители бронемашин и так далее".

Мусиенко предполагает, что подобные проблемы на фронте заметны. И если люди будут все больше возмущаться, что их недостаточно обеспечивают финансами, у них плохая форма и экипировка в зимнее время, плохие командиры и вооружение, это будет вызывать еще большее протестное настроение. "И можно ожидать, что к концу зимы и началу весны ситуация изменится", — предполагает он.

Отметим, что первая очередь мобилизации в России спровоцировала недовольство в обществе. В октябре издание Politico посвятило свою статью дополнительному призыву в ряды ВС РФ, на фоне которого россияне-мужчины массово выезжали из страны.

Также осенью в росСМИ появлялась информация, что россияне на фоне недовольства объявленной мобилизацией массово поджигали военкоматы, бросая в призывные пункты коктейли Молотова.