После жалоб на командование: мобилизованные из РФ перестали выходить на связь

По словам родственников, у жаловавшихся на командование россиян отобрали телефоны и обвинили в дезертирстве, распределив после этого их по разным частям. При этом адвокаты браться за это дело не хотят.

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Мобилизованные из Ярославской области, записавшие видеообращение с жалобой на командование, в котором рассказали об обвинениях в дезертирстве после приказа об отступлении, перестали выходить на связь. Об этом сообщает телеграм-канал "Место силы Ярославль" со ссылкой на слова родственников мобилизованных.

Собеседница журналистов допускает, что у мобилизованных были отобраны телефоны, а их самих распределили по разным частям.

Родственники мобилизованных ищут адвоката, однако никто не соглашается оказывать им юридические услуги.

Сообщается, что к российским солдатам направили ОМОН, а представители военной комиссии в Луганской области потребовали возвращения на оставленные позиции.

Было составлено обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в военную прокуратуру направлено письмо, также родственники мобилизованных записались на прием к главе Минобороны Сергею Шойгу.

Мобилизованные в ВС РФ из Ярославской области заявили, что получили приказ на отступление от командира роты, а позднее он сообщил, что такого приказа не давал и обвинил подчиненных в дезертирстве.

В дальнейшем появилось видеообращение других военных, которые заявили, что не слышали приказа об отступлении и продолжают находиться на оставленных позициях выходцев из Ярославля. Они также сообщили, что всем обеспечены.

Однако родственница одного из мобилизованных предположила, что последовавшее видео записали контрактники, а не мобилизованные.

Напомним, что проблемы со снабжением в армии РФ могут вызвать протесты. Такое заявление сделал военно-политический эксперт Александр Мусиенко. По его словам, протестное настроение среди россиян может увеличиться на фоне частых возмущений недостаточным финансированием и оснащением.

Ранее Фокус сообщал, что мобилизация не помогла РФ изменить ситуацию на фронте. Представители США сообщили о том, что мобилизованных россиян с октября отправляют на фронт без должной экипировки и подготовки. Планы Кремля изменить положение на поле боя в свою пользу ни к чему не привели.