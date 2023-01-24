Ушли в никуда: мобилизация не помогла России изменить ситуация на фронте, — СМИ

В США заявили, что российские мобилизованные начали прибывать на фронт уже в октябре без нормальной экипировки и подготовки. Планы Кремля по изменению ситуации в свою пользу не оправдались.

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За последние месяцы Россия направила на фронт в Украину десятки тысяч новых военнослужащих, которых Кремль решил мобилизовать, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Однако это не помогло. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

В материале сказано, что мобилизация, начатая президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре 2022 года, не изменила то, что происходит на фронте. Так, мобилизованные россияне пребывают на войну без подготовки и в очень плохом обмундировании.

Издание пишет, что РФ направила в Украину своих мобилизованных, чтобы они заменили или дополнили существующие военные части. Они начали пребывать на фронт уже в октябре.

Напомним, что в BBC рассказали о реальных потерях российской армии в войне с Украиной. По словам экспертов, общие потери оккупантов за 10 месяцев войны могут превышать 164 тысячи человек, если учитывать раненых.

Журналисты смогли установить имена 751 российских мобилизованных, погибших в зоне боевых действий на территории Украины начиная с октября. Также 49 россиян умерли на территории РФ. Более того, российские мобилизованные все чаще умирают на пунктах сбора.

В материале сказано, что потери среди мобилизованных могут быть выше, так как они отправляются на фронт практически без подготовки. Также среди причин — плохая координация действий различных отрядов ВС РФ, точные обстрелы ВСУ.

Также Фокус писал, что эксперт заявил, что после победы Украины в войне РФ может развалиться. Так, Путин боится НАТО так как видел, как украинские военные используют западное оружие. Ему грозит тотальное поражение, если он пойдет на эскалацию.